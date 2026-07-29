San Lorenzo ejecuta la cláusula de salida de Danilo Arboleda y Banfield se queda sin una pieza clave

San Lorenzo sacudió el mercado de pases del fútbol argentino al confirmar la incorporación del defensor colombiano Danilo Arboleda . La dirigencia de Boedo se movió con rapidez y cerró un acuerdo formal con Banfield para quedarse con el marcador central, sumando una pieza clave para la estructura defensiva del equipo.

La operación se concretó mediante la ejecución de la cláusula de rescisión, fijada en un monto cercano a los 500.000 dólares. Tras superar la revisión médica, el futbolista firmará un contrato a largo plazo que lo vinculará con la institución azulgrana hasta diciembre de 2027.

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De esta manera, Banfield se queda sin uno de sus futbolistas más importantes en el esquema de Pedro Troglio. Transcurrida una sola fecha del Torneo Clausura, el Taladro pierde a un jugador de experiencia en la zaga central, al priorizar la economía del club por sobre lo deportivo.

El defensor central de 31 años de edad llegó a Banfield a mediados de 2025 proveniente desde el Kazma SC de Kuwait. Luego de superar una etapa de evaluación en los entrenamientos de Luis Guillón, convenció al director técnico Pedro Troglio para sellar su vínculo definitivo, convirtiéndose rápidamente en un pilar del fondo gracias a su imponente porte físico.

[EXCLUSIVO] Danilo Arboleda es nuevo refuerzo de San Lorenzo. *Se marcha de Banfield mediante la ejecución de su cláusula de salida y firmará un contrato hasta diciembre de 2027 con el "Ciclón". #TratoHecho pic.twitter.com/BunltuB95N

Su rendimiento sostenido en la última temporada fue el principal argumento para despertar el fuerte interés del Ciclón. Disputó 16 partidos oficiales con la camiseta de Banfield, donde se convirtió en una de las piezas clave del equipo dirgido por Pedro Troglio.

Según confirmó el periodista especializado en mercado de pases César Luis Merlo, el defensor colombiano se marcha a San Lorenzo, ya que la institución azulgrana ejecutó la cláusula de rescisión estipulada en 500 mil dólares. A su vez, firmará un contrato que lo ligará a la institución de Boedo hasta diciembre de 2027.