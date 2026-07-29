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Efeméride.

Así contaba Diario La Unión, en plena Dictadura militar, lo ocurrido en "La noche de los bastones largos"

Bajo la dictadura de Juan Carlos Onganía, el Diario La Unión informaba cómo se realizó la intervención de las universidades.

Por María Rocío Camisay
A 60 años de La noche de Los bastones largos: así lo comunicaba el Diario La Unión.

A 60 años de "La noche de Los bastones largos": así lo comunicaba el Diario La Unión.

La madrugada del 29 de julio de 1966 quedó grabada como uno de los episodios más oscuros de la historia universitaria argentina durante la Dictadura Militar de Juan Carlos Onganía. Sesenta años después, las páginas del Diario La Unión permiten reconstruir no solo los hechos, sino también la manera en que la prensa informó sobre "La noche de los bastones largos".

Se trató de la irrupción de la Policía Federal en las facultades de Ciencias Exactas y Naturales, Filosofía y Letras, Medicina, Arquitectura e Ingeniería de la Universidad de Buenos Aires (UBA), con una represión contra estudiantes, docentes e investigadores que se resistían a la dictadura.

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La edición del sábado 30 de julio de 1966 del Diario La Unión de Lomas de Zamora reflejó el episodio bajo el título "UNIVERSIDADES: Modifican su Gobierno. Se Prohíbe la Actividad Política de los Centros Estudiantiles: El Decreto", sintetizando el contenido de la recientemente sancionada Ley 16.912.

La edición del sábado 30 de julio de 1966 del Diario La Unión.

La edición del sábado 30 de julio de 1966 del Diario La Unión.

El Diario La Unión en una época marcada por la censura

El diario destinó gran parte de la página a reproducir el texto de esa norma, que eliminaba la autonomía universitaria y otorgaba al Poder Ejecutivo el control de las autoridades académicas. La publicación del decreto ocupó un lugar central, debajo el diario publicó comunicados de la Secretaría de Prensa de la Universidad de Buenos Aires, reacciones de distintas facultades, declaraciones de consejeros y centros estudiantiles, además de informar sobre las renuncias de docentes y autoridades universitarias.

Los títulos hablaban de "Desalojan la Facultad de Medicina", "En odontología", "Nuevos procedimientos" e "Informe de la Policía". Allí se mencionaban detenciones, el empleo de gases lacrimógenos y personas lesionadas, aunque el relato evitaba describir con crudeza la violencia ejercida por las fuerzas de seguridad contra quienes permanecían dentro de las facultades.

La dictadura militar de Onganía

En el momento de los hechos, la cobertura periodística de La Unión privilegiaba la información oficial y el marco legal impuesto por el gobierno de facto, una característica común en la prensa durante la llamada "Revolución Argentina".

Si miramos con la perspectiva de hace 60 años, esa edición constituye hoy un documento histórico. Nos permite conocer qué ocurrió el 29 de julio de 1966 y comprender cómo se construía la información en un contexto de censura, intervención institucional y predominio de fuentes oficiales.

A 60 años de aquel episodio, la Universidad de Buenos Aires publicó en sus redes: "A seis décadas, la UBA reafirma su compromiso con la construcción de una Universidad pública, libre, autónoma y cogobernada. Bastones Largos, Nunca Más".

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