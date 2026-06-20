domingo 21 de junio de 2026
Escribinos
20 de junio de 2026
Derechos humanos.

A 50 años de la dictadura, Lomas de Zamora suma una nueva esquina por la memoria

En Parque Barón inauguraron un cartel con el nombre de Luis Alberto Torres, un vecino detenido-desaparecido por el terrorismo de Estado.

La memoria y el Nunca Más son mensajes que se multiplican en cada barrio de Lomas.

La memoria y el Nunca Más son mensajes que se multiplican en cada barrio de Lomas.

esquina memoria alberto torres

El cruce de las calles Provincias Unidas y Homero ahora tiene un cartel con el nombre de Luis para que su historia y su lucha permanezcan presentes en la comunidad del barrio. La jornada de señalización tuvo la participación de su hija Mónica, autoridades locales y estudiantes de la Secundaria Nº31 que compartieron sus reflexiones. Por su parte, el artista Luis Pintos acompañó el encuentro con su música y Celeste Manzanelli recitó un emotivo poema.

Lee además
El ENAM tuvo una histórica jornada por la memoria.
Nunca Más.

Memoria activa en el ENAM: el testimonio de un familiar de La División Perdida
un hospital en temperley que lleva el nombre de una desaparecida en dictadura
Memoria.

Un hospital en Temperley que lleva el nombre de una desaparecida en dictadura

También estuvieron instituciones del barrio, organizaciones de derechos humanos, vecinos y vecinas que se acercaron para formar parte del homenaje. "Luis Alberto Torres fue uno de los 30 mil compañeros y compañeras detenidos-desaparecidos por el terrorismo de Estado. Vecino de Lomas de Zamora y trabajador comprometido con sus compañeros que participaba activamente de las asambleas buscando, junto a otros, respuestas colectivas frente a las injusticias que atravesaban en su ámbito laboral", destacaron desde la Subsecretaría de Derechos Humanos del Municipio, a cargo de Laura Berardo.

esquina memoria alberto torres3
Luis Alberto Torres tiene su esquina en Parque Barón.

Luis Alberto Torres tiene su esquina en Parque Barón.

Torres era un trabajador ferroviario que se desempeñó como electricista en la línea General San Martín de Retiro. El 7 de enero de 1969, a raíz de la persecución política a la que era sometido, fue despedido de su trabajo y el 8 de noviembre de 1975 lo secuestraron en la calle mediante un operativo ilegal. Tenía 43 años y desde ese momento no se supo más nada de él.

El 22 de noviembre de 2023 fue un día histórico para la Secundaria N°31 de Parque Barón cuando se hizo el acto de imposición para pasar a llamarse Luis Alberto Torres. Ahora también hay un esquina con su nombre para que más vecinos conozcan su historia.

Esquinas por la Memoria, un programa que llega a distintos barrios de Lomas de Zamora

Esquinas por la Memoria es una iniciativa aprobada por el Concejo Deliberante en 2017 para recordar a cientos de lomenses que fueron víctimas del terrorismo de Estado. En las esquinas de las casas o lugares donde fueron desaparecidos se ponen carteles con sus nombres para señalizar el espacio público, visibilizar las historias y reivindicar el legado de vecinos y militantes que lucharon por un país mejor.

Los últimos homenajeados fueron Ricardo Cabrera (San José), Norberto “Suki” Ramírez (Lomas), Mario Bardi Buclan (Lomas), Pedro Pablo Turner (Budge), Carlos Almada (Fiorito), Mabella Raquel Schulz (Fiorito), Ricardo Cabrera (San José) y Manuel Souto (Fiorito). También hubo una emocionante jornada en Banfield para recordar a la División Perdida del ENAM.

Temas
Seguí leyendo

Memoria activa en el ENAM: el testimonio de un familiar de La División Perdida

Un hospital en Temperley que lleva el nombre de una desaparecida en dictadura

La historia del rugbier de Lomas desaparecido por la dictadura

¿Ovnis en Lomas? Vecinos advierten sobre luces extrañas en el cielo

Dejá tu comentario

Lo que se lee ahora
Vecinos advierten sobre luces extrañas en el cielo, ¿Ovnis en Lomas de Zamora?
Curiosidad.

¿Ovnis en Lomas? Vecinos advierten sobre luces extrañas en el cielo

Las más leídas

Te Puede Interesar

Franco Díaz fue uno de los mejores de Temperley.
Declaraciones.

Díaz, sobre el enojo de todo Temperley con el arbitraje: "Se hace difícil..."