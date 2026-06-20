A 50 años de la dictadura, Lomas de Zamora suma una nueva esquina por la memoria

La memoria y el Nunca Más son mensajes que se multiplican en cada barrio de Lomas.

A 50 años de la última dictadura militar , en Lomas de Zamora se siguen multiplicando las actividades para fortalecer la democracia y los derechos humanos . En Parque Barón inauguraron una esquina por la memoria en homenaje a Luis Alberto Torres, un vecino detenido-desaparecido por el terrorismo de Estado .

El cruce de las calles Provincias Unidas y Homero ahora tiene un cartel con el nombre de Luis para que su historia y su lucha permanezcan presentes en la comunidad del barrio. La jornada de señalización tuvo la participación de su hija Mónica, autoridades locales y estudiantes de la Secundaria Nº31 que compartieron sus reflexiones. Por su parte, el artista Luis Pintos acompañó el encuentro con su música y Celeste Manzanelli recitó un emotivo poema.

También estuvieron instituciones del barrio, organizaciones de derechos humanos, vecinos y vecinas que se acercaron para formar parte del homenaje. "Luis Alberto Torres fue uno de los 30 mil compañeros y compañeras detenidos-desaparecidos por el terrorismo de Estado. Vecino de Lomas de Zamora y trabajador comprometido con sus compañeros que participaba activamente de las asambleas buscando, junto a otros, respuestas colectivas frente a las injusticias que atravesaban en su ámbito laboral", destacaron desde la Subsecretaría de Derechos Humanos del Municipio , a cargo de Laura Berardo.

Torres era un trabajador ferroviario que se desempeñó como electricista en la línea General San Martín de Retiro. El 7 de enero de 1969, a raíz de la persecución política a la que era sometido, fue despedido de su trabajo y el 8 de noviembre de 1975 lo secuestraron en la calle mediante un operativo ilegal. Tenía 43 años y desde ese momento no se supo más nada de él.

El 22 de noviembre de 2023 fue un día histórico para la Secundaria N°31 de Parque Barón cuando se hizo el acto de imposición para pasar a llamarse Luis Alberto Torres. Ahora también hay un esquina con su nombre para que más vecinos conozcan su historia.

Esquinas por la Memoria, un programa que llega a distintos barrios de Lomas de Zamora

Esquinas por la Memoria es una iniciativa aprobada por el Concejo Deliberante en 2017 para recordar a cientos de lomenses que fueron víctimas del terrorismo de Estado. En las esquinas de las casas o lugares donde fueron desaparecidos se ponen carteles con sus nombres para señalizar el espacio público, visibilizar las historias y reivindicar el legado de vecinos y militantes que lucharon por un país mejor.

Los últimos homenajeados fueron Ricardo Cabrera (San José), Norberto “Suki” Ramírez (Lomas), Mario Bardi Buclan (Lomas), Pedro Pablo Turner (Budge), Carlos Almada (Fiorito), Mabella Raquel Schulz (Fiorito), Ricardo Cabrera (San José) y Manuel Souto (Fiorito). También hubo una emocionante jornada en Banfield para recordar a la División Perdida del ENAM.