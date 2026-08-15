El mensaje de Gabriel Cañete en la previa de Los Andes – Temperley: "No es una revancha"

A dos días del nuevo clásico entre Los Andes y Temperley , el mediocampista Gabriel Cañete remarcó que lo que suceda en el estadio Alfredo Beranger “no será una revancha” de lo que pasó en el encuentro correspondiente a la fecha 7 de la Primera Nacional .

“Es un partido sumamente importante, pero no es una revancha por haber perdido en la ida”, remarcó Cañete , en referencia a lo que fue la victoria agónica del “Gasolero” en Lomas de Zamora . “ Es importante por ser el clásico y también porque queremos subir posiciones en nuestra zona, que es lo que más queremos”, agregó.

Expectativa. El pálpito de Franco Díaz sobre el clásico que se viene entre Temperley y Los Andes

Uno de los máximos referentes del plantel del Milrayitas habló con Diario La Unión en la antesala al clásico número 100 de la historia y remarcó que son “partidos apartes” a los demás, en los que “no importa” cómo llegan los equipos , en referencia a las dos derrotas seguidas que sufrieron ambos equipos en las últimas dos fechas.

En la charla, también analizó el encuentro y remarcó: “Imagino un partido duro y que se vivirá con mucha intensidad, donde nosotros buscaremos sus debilidades y ellos las nuestras. Por eso creo que el triunfo se lo quedará el que esté más fino , esperamos que sea para nosotros. Haremos todo lo posible para que el resultado sea positivo”, resaltó.

FECHA 25



Los Andes enfrentará a Temperley este domingo a las 18:00h, en el Estadio Alfredo Beranger.



Árbitro designado: Felipe Viola

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Por otra parte, Cañete dijo que transita con “tranquilidad” los días previos, ya que remarcó que “no hay que entrar en la locura” que se vive alrededor para “poder hacer las cosas que debemos realizar para lograr el resultado que queremos”.

“Tenemos en claro la importancia que tiene el encuentro y desde el martes estamos trabajando enfocados en el cruce ante Temperley, poniendo el foco en la intensidad. Eso es lo queremos proponer y esperemos que salga de la mejor manera”, señaló.

¿Cómo analiza Gabriel Cañete el presente de Los Andes en la Primera Nacional?

A pesar de las últimas dos derrotas, el conjunto de Lomas es uno de los animadores de la zona y con un encuentro menos (debe el cruce ante Defensores de Belgrano) se ubica en la octava colocación. Y eso es lo que destaca Gabriel Cañete al analizar la temporada del equipo.

Con claridad, el mediocampista remarcó que el equipo está “bien” y con la ilusión de “pelear más arriba” en las últimas 12 fechas. “Nosotros estamos bien y lo que queremos es volver a los primeros lugares, eso es lo que nos propusimos como grupo. Lamentablemente perdimos puntos injustos en las últimas fechas, pero seguimos enfocados en nuestro plan que es mantenernos dentro de los primeros cuatro lugares y ver si en el sprint final podamos pelear más arriba”, concluyó.