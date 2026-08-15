Banfield cumple 153 años: un pasado de trenes, loteos e influencia inglesa.

La localidad de Banfield cumple 153 años de construir una identidad propia que se gestó entre rieles del ferrocarril y loteos de una zona rural diametralmente distinta a conformación actual.

construida a lo largo de más de un siglo y medio, marcada por el ferrocarril, sus calles, sus instituciones, sus comercios y las distintas generaciones de vecinos que hicieron crecer la ciudad. Sin embargo, detrás de esta fecha hay una particularidad: Banfield no tuvo una fundación tradicional ni existe un acta que establezca formalmente su nacimiento. El 15 de agosto de 1873 fue elegido como su aniversario a partir de una investigación histórica que permitió reconstruir cómo comenzó a tomar forma el pueblo.

La fecha está vinculada a un aviso publicado aquel día en los diarios porteños por la firma Adolfo Bullrich y Cía., en el que se anunciaba el loteo de 417 terrenos ubicados en una zona delimitada por las actuales avenidas Hipólito Yrigoyen y Leandro N. Alem, y las calles Alberto Larroque y Pedro Uriarte. El remate se realizó dos días después, el domingo 17 de agosto, y las primeras escrituras comenzaron a concretarse pocos días más tarde. A partir de aquel loteo, el nombre Banfield comenzó a identificar de manera definitiva a la zona.

Pero la historia había comenzado incluso antes. El crecimiento de Banfield estuvo estrechamente relacionado con la llegada del Ferrocarril del Sud y con la creación de una estación que llevó el nombre de Edward Banfield, ingeniero inglés y primer gerente general de la empresa ferroviaria. Banfield había fallecido en 1872 y, como homenaje, el ferrocarril decidió utilizar su apellido para denominar a la nueva estación. Así, el nombre llegó primero a la parada ferroviaria y luego pasó a identificar a la localidad que comenzaba a desarrollarse alrededor de las vías.

Con el paso de las décadas, aquel loteo de fines del siglo XIX se transformó en una ciudad atravesada por una fuerte vida comunitaria. El crecimiento urbano, la llegada de nuevas familias, el desarrollo comercial y la aparición de clubes, escuelas, espacios culturales y otras instituciones fueron construyendo una identidad propia que todavía hoy se expresa en sus calles y en el sentido de pertenencia de sus habitantes. La fecha del 15 de agosto fue establecida oficialmente como aniversario a partir del trabajo de la Junta de Estudios Históricos de Banfield y posteriormente reconocida por el Concejo Deliberante de Lomas de Zamora.

El lunes, Banfield vuelve a festejar en las calles

Los festejos por los 153 años se realizarán el lunes 17 de agosto, desde las 12, con una nueva edición de Banfield Celebra en Comunidad. La celebración se desarrollará sobre la calle Maipú, entre Pueyrredón y Arenales, donde habrá un paseo gastronómico, cultural, industrial, deportivo e institucional, con la participación de empresas, comercios, emprendedores, escuelas, clubes, centros culturales y otras instituciones de la ciudad.

La jornada también tendrá foodtrucks y puestos de comidas y bebidas, música en vivo, juegos, sorteos y actividades recreativas para toda la familia. El escenario estará ubicado sobre Arenales y contará con espectáculos de artistas locales. La propuesta, organizada por el Municipio junto a la Cámara de Comercio de Banfield, busca volver a reunir a los vecinos en las calles para celebrar la historia y la identidad de una ciudad que este sábado cumple 153 años.