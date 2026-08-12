Quilmes celebra su 360° aniversario con shows y actividades: cantará Valentino Merlo

Valentino Merlo en el festejo del aniversario de Quilmes.

Quilmes celebra su 360° aniversario con una agenda que se extenderá durante agosto en distintos puntos de la ciudad. El Municipio programó actividades culturales, educativas y deportivas, además de ferias gastronómicas y dos jornadas del Festival Somos Quilmes, que tendrán como principales shows a Valentino Merlo y Caballeros de la Quema.

El aniversario de Quilmes se cumplirá este jueves 14 de agosto y los festejos continuarán durante las próximas semanas con propuestas en escuelas, instituciones, museos y espacios públicos. Todas las actividades anunciadas por el Municipio serán con entrada libre y gratuita .

Uno de los principales atractivos será el Festival Somos Quilmes , que se realizará este sábado 15 y domingo 16, de 13 a 23, en el escenario ubicado en la intersección de las avenidas Vicente López y Carlos Pellegrini.

El sábado, Valentino Merlo será el encargado del cierre, en una jornada que también tendrá las presentaciones de Ballet Folclórico Amaicha, Ballet Municipal Quilmes, La Congorosa, Mil Mandalas, Los Lugareños, Tropilleros, Oscar Ocaño, Sindicato del Groove, Ale Vega y Juan Manuel, La Nueva Fuerza y DJ Pipo.

El domingo llegará el turno de Caballeros de la Quema, mientras que previamente actuarán Revolución Gaucha, Al Gran Capitán, La Banda del Taller, Tramados, Bien Nosotros, Surversivos, Agustín Ronconi y La Pueblada, Nada el Pájaro, Cordero Atado, Alaroyé, Criminal Tango, La Covacha y Autos Robados, entre otros.

Ferias, cultura y actividades educativas en Quilmes

Durante ambas jornadas también habrá foodtrucks, feria gastronómica y propuestas de emprendedores sobre la avenida Carlos Pellegrini y en la plaza Aristóbulo del Valle.

La agenda educativa se extenderá hasta el 27 de agosto en escuelas públicas de todos los niveles y sedes culturales municipales. Según informó el Municipio, las actividades abordarán la historia de Quilmes, sus barrios y lugares emblemáticos, personalidades destacadas, identidad, raíces, memoria y derechos humanos, arte y literatura.

Los museos locales también serán escenario de propuestas de danza, teatro y música vinculadas con la identidad quilmeña.

Carrera y Copa Ciudad de Quilmes

El domingo 16, desde las 9, se correrá la Carrera Quilmes en la ribera local, con distancias de 10K y 3K, además de una nueva prueba infantil de 1K.

En tanto, la Copa Ciudad de Quilmes 2026 comenzó el domingo 9 y continuará hasta mediados de septiembre con la participación de clubes del distrito en disciplinas federadas como tenis, handball, rugby, natación, ciclismo, vóley y básquet.

La programación completa de Quilmes 360 puede consultarse en la agenda oficial del Municipio: https://quilmes.gov.ar/agenda