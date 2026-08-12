El mensaje de Rodrigo De Paul tras la confirmación de su casamiento con Tini Stoessel

Después de que Tini Stoessel confirmara su casamiento con Rodrigo De Paul, el futbolista de la Selección Argentina publicó un tierno mensaje en redes sociales para expresar sus sentimientos y reiterarle a su futura esposa el amor profundo que le tiene.

"Porque construir juntos es la forma más linda de amar", aseguró Rodrigo de Paul en su publicación en las redes sociales, generando la reacción de los fans de la pareja.

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El futbolista del Inter Miami, quien reposteó el primer vlog de la cantante en Instagram Stories, incluyó en su posteo un tierno "te amo" y algunos emojis.

Los detalles del casamiento aún se reservan, pero Tini Stoessel prometió “mostrar todo” mediante videovlogs en sus perfiles de las redes sociales.

"Y un día ese sueño q soñé tantas veces empezó a hacerse realidad con el amor d mi vida", escribió Tini Stoessel esta martes por la tarde al subir un video de siete minutos aproximadamente sobre la primera prueba del vestido en París.

ASI ANUNCIO TINI SU CASAMIENTO CON RODRIGO DE PAUL..



TE ENCANTA LA PAREJA? pic.twitter.com/riW6YotCiw — Juan Gualtieri (@gualtieri_juan) August 11, 2026

La estrella pop admitió estar "súper emocionada" por la boda y adelantó que contará con "un concepto" concreto, que irá desarrollando a través de una serie de videos.

Según los rumores, Tini Stoessel y Rodrigo de Paul se casarán el 19 de diciembre y la fiesta será en un selecto lugar de Exaltación de la Cruz, junto a gran cantidad de invitados.