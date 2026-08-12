miércoles 12 de agosto de 2026
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12 de agosto de 2026
Es el amor.

El mensaje de Rodrigo De Paul tras la confirmación de su casamiento con Tini Stoessel

Tini Stoessel confirmó en las redes sociales que se viene su casamiento con Rodrigo de Paul y el futbolista hizo una amorosa publicación.

Se casan Tini Stoessel y Rodrigo de Paul.
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"Porque construir juntos es la forma más linda de amar", aseguró Rodrigo de Paul en su publicación en las redes sociales, generando la reacción de los fans de la pareja.

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El casamiento que se viene

Los detalles del casamiento aún se reservan, pero Tini Stoessel prometió “mostrar todo” mediante videovlogs en sus perfiles de las redes sociales.

"Y un día ese sueño q soñé tantas veces empezó a hacerse realidad con el amor d mi vida", escribió Tini Stoessel esta martes por la tarde al subir un video de siete minutos aproximadamente sobre la primera prueba del vestido en París.

La estrella pop admitió estar "súper emocionada" por la boda y adelantó que contará con "un concepto" concreto, que irá desarrollando a través de una serie de videos.

Según los rumores, Tini Stoessel y Rodrigo de Paul se casarán el 19 de diciembre y la fiesta será en un selecto lugar de Exaltación de la Cruz, junto a gran cantidad de invitados.

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