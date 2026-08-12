Yoshan Valois y dos goles especiales en Lanús: "Se lo dedico al pueblo de Colombia"

Yoshan Valois habló tras el triunfo de Lanús y envió un mensaje al pueblo de Colombia.

Lanús le ganó por 3 a 0 ante Talleres de Córdoba en el cierre de la fecha 4 y uno de los artífices fue el delantero Yoshan Valois . El colombiano, que marcó dos goles, fue clave en el triunfo y le dedicó sus festejos al pueblo de Colombia que vive horas de mucha tristeza tras el fuerte terremoto del lunes.

"Quiero mandar un saludo a mi país, a mi tierra, que está pasando un momento muy difícil. Creo que saqué esa fuerza y esa valentía para este partido tan importante", expresó el oriundo del departamento Chocó, una de las zonas más afectada por el sismo de magnitud 7,4 en la escala de Ritcher y que dejó como saldo más de 200 muertos y más de mil heridos.

"Los dos goles fueron dedicados para ellos, especialmente para el departamento del Chocó. Yo sé que son personas fuertes, sabemos de dónde venimos y lo que nos ha tocado luchar. Aquí estoy representándolos a ellos y estoy muy contento por haber convertido estos dos goles para dedicárselo a ellos", agregó el atacante sobre el duro momento que atraviesa el pueblo de Colombia .

Siguiendo esa línea, Valois remarcó que está "angustiado y triste" por lo que está sufriendo el pueblo colombiano por estas ahora. "Gracias a Dios mi familia está muy bien, pero hay otras que lo perdieron todo", lamentó.

VALOIS Y EL SIGNIFICADO ESPECIAL SOBRE LOS DOS GOLES



El colombiano recordó el terremoto ocurrido en Colombia y les dedicó sus dos goles



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Y en esa línea, agregó: “He tomado este partido con la mayor madurez y responsabilidad posible. Ahora estoy tranquilo, pero también triste. Son cosas muy difíciles y duras de afrontar. Lo que más quiero es ayudar a mi pueblo. Da mucha tristeza ver al pueblo y mi ciudad en estas circunstancias”, concluyó.

Valois entró en el segundo tiempo y fue vital en el triunfo de Lanús

El delantero colombiano ingresó a los 65 minutos y convirtió el segundo y el tercer gol del triunfo del "Granate" en el estadio Mario Alberto Kempes, con lo que se convirtió en uno de los destacados del triunfo.

VALOIS PUSO EL SEGUNDO PARA LANÚS



El colombiano convirtió el segundo tanto para el Granate luego de un gran cabezazo



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Luego del encuentro, Valois destacó la indicación que le dio Mauricio Pellegrino. "El profe me pidió que tenga paciencia, que sepa aprovechar la línea y mi potencia. Creo que por ahí vinieron los dos goles que son importantes para el equipo", sostuvo.

Y por último, el goleador de Lanús en el Torneo Clausura remarcó: "El equipo viene haciendo las cosas bien, estamos muy concentrados. Creo que este triunfo nos ayuda mucho para levantarnos anímicamente y seguir luchando por este campeonato que recién empieza".