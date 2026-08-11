Lanús se recuperó con una contundente goleada ante Talleres en Córdoba

Lanús se amigó con el triunfo y celebró en Córdoba
En el cierre de la fecha 4 del Torneo Clausura, Lanús le ganó con autoridad por 3 a 0 a Talleres de Córdoba gracias a una ráfaga de 10 minutos en el complemento. Así cortó una racha de adversa de tres derrotas en el fila y se llevó un valioso triunfo del estadio Mario Alberto Kempes.
El Granate aceleró en el tramo final del encuentro y entre los minutos 28 y 38 construyó su victoria: a los 28, Dylan Aquino abrió la tanteador con un lindo gol y después llegó el doblete de Yoshan Valois, que marcó a los 34 y a los 38, para sentenciar la historia ante el equipo dirigido por Jorge Sampaoli.
Con esos tres goles, el conjunto de Mauricio Pellegrino acomodó un tramite que había sido bastante parejo en su desarrollo y le permitió quedarse con una victoria necesaria para enderezar su andar en el Torneo Clausura luego de las derrotas ante Instituto y Unión.
Gracias a esta victoria, Lanús cortó su mala racha, llegó a los seis puntos en el actual certamen y en la tabla anual igualó la línea de Independiente, que hoy es el último clasificado a las copas y a quien recibirá en la fecha en la Fortaleza. Por su parte, Talleres sufrió su tercera derrota en el campeonato.
Final del partido: Lanús 3 vs. 0 Talleres
En una ráfaga de 10 minutos, Lanús construyó una gran victoria en el cierre de la fecha 4 del Torneo Clausura.
GOOOOOOOOL DE LANÚS
Lanús liquida la historia. De contra, y con el rival volcado al ataque, Valois le ganó la posición a su marcador tras un pase de Sepúlveda, se metió al área en soledad y remató cruzado para el 3 a 0.
GOLEADA EN CÓRDOBA Y SAMPAOLI NO LO PUEDE CREERValois puso el tercero del Granate y la cara de Sampa lo dice todoViví el Torneo Clausura 2026 por TNT Sports Premium y disfrutalo también en HBO Max #Suscribite https://t.co/9RzIJTMF2E#LPFxTNTSports pic.twitter.com/xeLrOsio5A— TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) August 12, 2026
Lanús se perdió el tercero
Sobre los 38, lo tuvo Franco Watson en un inmejorable posición, pero su remate desde el punto del penal pegó en el travesaño.
GOOOOOOL DE LANÚS
Valois, de cabeza, amplió el triunfo sobre los 34 minutos. El colombiano se impuso en el juego aéreo luego de un preciso centro de Sasha Marcich desde la izquierda y puso el 2 a 0.
VALOIS PUSO EL SEGUNDO PARA LANÚSEl colombiano convirtió el segundo tanto para el Granate luego de un gran cabezazoViví el Torneo Clausura 2026 por TNT Sports Premium y disfrutalo también en HBO Max #Suscribite https://t.co/9RzIJTMF2E#LPFxTNTSports pic.twitter.com/i7EAV96vTx— TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) August 12, 2026
GOOOOOOL DE LANÚS
Lo hizo Dylan Aquino tras una buena maniobra individual y con un remate cruzado que entró junto al palo.
GOL DE LANÚS Y ASÍ REACCIONÓ SAMPAOLIDylan Aquino convirtió un golazo para el Granate y la reacción del DT de Talleres lo dice todoViví el Torneo Clausura 2026 por TNT Sports Premium y disfrutalo también en HBO Max #Suscribite https://t.co/9RzIJTMF2E#LPFxTNTSports pic.twitter.com/AOquBQkQt4— TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) August 12, 2026
Lanús se acerca al arco rival, pero le falta claridad
Al equipo de Mauricio Pellegrino le hicieron bien los cambios y creció en el juego. Sin embargo, no logra inquietar al arquero local.
Lo tuvo Lanús en el inicio
Sobre los 4 minutos, y tras un pelotazo largo, Allan Wlk le ganó a su marcador y se metió dentro del área con espacios, pero se quedó sin ángulo y su remate cruzado no complicó al arquero Unsain.
Arrancó el segundo tiempo
Lanús y Talleres disputan los últimos 45 minutos.
Finalizó el primer tiempo
En el estadio Mario Alberto Kempes, Lanús y Talleres igualan 0 a 0 en el cierre de la fecha 4 del Torneo Clausura.
Se juegan los últimos minutos del primer tiempo
Talleres creció en el juego, pero sigue sin romper el cero. Lanús, por su parte, no sufre y espera su momento.
Pases, velocidad y una clara chance de gol
Talleres gestó una gran jugada por derecha, sumando pases y armando una buena combinación por la banda, que terminó con Cristaldo en una clara posición de gol. Sin embargo, el remate del ex Huracán se fue desviado.
EL GOL QUE SE PERDIÓ CRISTALDOEl delantero se perdió una clarísima para Talleres tras una gran jugada colectiva del equipoViví el Torneo Clausura 2026 por TNT Sports Premium y disfrutalo también en HBO Max #Suscribite https://t.co/9RzIJTMF2E#LPFxTNTSports pic.twitter.com/5g3D6j9cxK— TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) August 12, 2026
Lanús y Talleres no se sacan diferencias
Después de un inicio que favoreció a Lanús, el encuentro se emparejó con el paso de los minutos y no hay un dominador claro pasado los 20 minutos.
Se lo perdió Lanús al minuto
No habían pasado dos minutos de juego cuando, en una inmejorable posición, Dylan Aquino desperdició una clara situación para Lanús.
¡Arrancó el partido!
Talleres y Lanús ya juegan en el estadio Mario Alberto Kempes.
Formaciones de Talleres de Córdoba y Lanús
Talleres de Córdoba: Ezequiel Unsain; Timoteo Chamorro, Augusto Schott, Román Riquelme, Santiago Fernández y Alexandro Maidana; Federico Fattori y Matías Galarza; Franco Cristaldo; Ronaldo Martínez y Rick. DT: Jorge Sampaoli.
Lanús: Nahuel Losada; Tomás Guidara, Carlos Izquierdoz, Ronaldo Dejesús y Sasha Marcich; Felipe Peña Biafore y Agustín Cardozo; Eduardo Salvio, Ramiro Carrera y Dylan Aquino; Allan Wlk. DT: Mauricio Pellegrino.
Árbitro: Luis Lobo Medina. Estadio: Mario Alberto Kempes. TV: TNT Sports Premium.