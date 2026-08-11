Lanús se recuperó con una contundente goleada ante Talleres en Córdoba

Lanús se amigó con el triunfo y celebró en Córdoba

En el cierre de la fecha 4 del Torneo Clausura, Lanús le ganó con autoridad por 3 a 0 a Talleres de Córdoba gracias a una ráfaga de 10 minutos en el complemento. Así cortó una racha de adversa de tres derrotas en el fila y se llevó un valioso triunfo del estadio Mario Alberto Kempes.

El Granate aceleró en el tramo final del encuentro y entre los minutos 28 y 38 construyó su victoria: a los 28, Dylan Aquino abrió la tanteador con un lindo gol y después llegó el doblete de Yoshan Valois, que marcó a los 34 y a los 38, para sentenciar la historia ante el equipo dirigido por Jorge Sampaoli.

Con esos tres goles, el conjunto de Mauricio Pellegrino acomodó un tramite que había sido bastante parejo en su desarrollo y le permitió quedarse con una victoria necesaria para enderezar su andar en el Torneo Clausura luego de las derrotas ante Instituto y Unión.

Gracias a esta victoria, Lanús cortó su mala racha, llegó a los seis puntos en el actual certamen y en la tabla anual igualó la línea de Independiente, que hoy es el último clasificado a las copas y a quien recibirá en la fecha en la Fortaleza. Por su parte, Talleres sufrió su tercera derrota en el campeonato.