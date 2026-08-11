miércoles 12 de agosto de 2026
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11 de agosto de 2026
Investigación.

Burzaco: puso cámaras en su casa y descubrió que su amiga le robaba

Una vecina de Burzaco denunció a una amiga por robo y publicó los videos de la prueba en las redes sociales.

La denuncia se presentó en Burzaco, Almirante Brown.

La denuncia se presentó en Burzaco, Almirante Brown.

Una vecina de Burzaco, en Almirante Brown, denunció que una amiga le robó dinero y objetos de valor de su vivienda, entre ellos una cadena de oro que pertenecía a su madre fallecida. La mujer instaló cámaras ocultas y entregó las imágenes a la Justicia tras registrar a la sospechosa.

Según contó Eugenia Romero, comenzó a sospechar después de notar que había desaparecido un sobre con dinero que había recibido por su cumpleaños. El faltante se produjo luego de un encuentro con la mujer denunciada.

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Cómo comprobó el robo

Para comprobar qué estaba sucediendo, Romero dejó $60.000 sobre su maquillador e instaló cámaras de seguridad ocultas en distintos sectores de la vivienda.

El registro mostró a la sospechosa ingresando a su habitación y tomando el dinero. Mientras la mujer continuaba revisando muebles y pertenencias, Romero se comunicó con la Policía.

Además del dinero, la vecina aseguró que también desaparecieron objetos de valor, entre ellos una cadena de oro que había pertenecido a su madre fallecida.

Romero sostuvo que su amiga conocía el significado sentimental de la joya y afirmó que posteriormente le habría reconocido haber vendido parte de las pertenencias. También señaló que algunas piezas ya habrían sido fundidas.

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La denunciante realizó una presentación ante la Justicia y aportó las filmaciones para que sean incorporadas a la investigación. Pero también publicó las imágenes en redes sociales y el material comenzó a viralizarse. Al explicar su decisión, expresó: “Lo hice desde el dolor, desde la impotencia”.

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