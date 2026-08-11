Burzaco: puso cámaras en su casa y descubrió que su amiga le robaba

Una vecina de Burzaco, en Almirante Brown, denunció que una amiga le robó dinero y objetos de valor de su vivienda, entre ellos una cadena de oro que pertenecía a su madre fallecida. La mujer instaló cámaras ocultas y entregó las imágenes a la Justicia tras registrar a la sospechosa.

Según contó Eugenia Romero, comenzó a sospechar después de notar que había desaparecido un sobre con dinero que había recibido por su cumpleaños. El faltante se produjo luego de un encuentro con la mujer denunciada.

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Para comprobar qué estaba sucediendo, Romero dejó $60.000 sobre su maquillador e instaló cámaras de seguridad ocultas en distintos sectores de la vivienda.

El registro mostró a la sospechosa ingresando a su habitación y tomando el dinero. Mientras la mujer continuaba revisando muebles y pertenencias, Romero se comunicó con la Policía.

Además del dinero, la vecina aseguró que también desaparecieron objetos de valor, entre ellos una cadena de oro que había pertenecido a su madre fallecida.

Romero sostuvo que su amiga conocía el significado sentimental de la joya y afirmó que posteriormente le habría reconocido haber vendido parte de las pertenencias. También señaló que algunas piezas ya habrían sido fundidas.

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La denunciante realizó una presentación ante la Justicia y aportó las filmaciones para que sean incorporadas a la investigación. Pero también publicó las imágenes en redes sociales y el material comenzó a viralizarse. Al explicar su decisión, expresó: “Lo hice desde el dolor, desde la impotencia”.