Llavallol: prisión preventiva para los detenidos por el millonario robo a una fábrica

Los dos acusados que permanecían detenidos por el robo millonario a la fábrica de la blanquería Louisiana , en Llavallol , recibieron la prisión preventiva y continuarán tras las rejas mientras avanza la causa.

La medida fue dispuesta por la Justicia de Lomas de Zamora , luego de que la fiscalía avanzara con la imputación de ambos sospechosos por su presunta participación en el asalto ocurrido en la planta ubicada sobre Ramón Pareta, casi Antártida Argentina.

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De esta manera, el expediente quedó con dos de los acusados privados de su libertad y un tercero, el empleado de la empresa señalado como supuesto "entregador", en libertad tras obtener la eximición de prisión .

La liberación de este último no significó su desvinculación de la investigación, ya que continúa imputado y sometido al proceso. En paralelo, las autoridades todavía buscan al cuarto integrante de la banda , quien permanece prófugo y es considerado una pieza importante para terminar de reconstruir cómo fue planificado y ejecutado el golpe.

La fábrica de Llavallol donde trabajaba el presunto "entregador".

La causa continúa bajo la órbita del fiscal Ignacio Torrigino, titular de la UFI 19 de Lomas de Zamora, que ahora deberá avanzar con nuevas medidas para determinar el grado de responsabilidad de cada uno de los imputados y localizar al sospechoso que todavía no fue detenido.

El robo millonario a la fábrica

El robo ocurrió cuando un empleado de Loussiana llegó a la fábrica con la recaudación correspondiente a distintas sucursales de la empresa. Antes de ingresar, fue interceptado por delincuentes que lo golpearon y le robaron el bolso en el que llevaba una importante suma de dinero.

La investigación permitió reconstruir parte de la maniobra y poner la lupa sobre el entorno de la empresa. Uno de los trabajadores quedó acusado de haber actuado como supuesto "entregador", al considerar los investigadores que habría aportado información sobre los movimientos del dinero y los horarios en los que se trasladaba la recaudación.

Además, la pesquisa detectó que los delincuentes abandonaron el vehículo utilizado inicialmente para el robo y continuaron la fuga en un Peugeot 208 perteneciente al padre de uno de los empleados de la firma. Ese dato fue clave para orientar la investigación hacia el círculo de los ahora imputados.