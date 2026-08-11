Crimen del empresario descuartizado: prisión perpetua para los principales acusados

Condenaron a prisión perpetua a los tres principales acusados por el crimen de Fernando Pérez Algaba , el empresario descuartizado y descartado en una valija en la localidad de Ingeniero Budge .

Semanas atrás, los imputados Maximiliano Pilepich, Nahuel Vargas y Matías Gil habían sido declarados culpables por un jurado popular integrado por 12 ciudadanos, quienes coincidieron en el veredicto por unanimidad. Sólo restaba formalizar la pena para los tres, que se confirmó este martes durante una audiencia de cesura realizada de manera virtual.

El Tribunal Oral en lo Criminal Nº9 de Lomas de Zamora condenó a Pilepich, Vargas y Gil a la pena de prisión perpetua , por el delito de homicidio agravado por alevosía, codicia, premeditación y el uso de arma de fuego . Los tres condenados escucharon la sentencia desde sus celdas, conectados de manera remota por videoconferencia.

Cabe recordar que la defensa de los imputados había pedido la nulidad del veredicto dictado por el jurado popular, al considerar que el juicio se basó en "prueba contradictoria". Sin embargo, el tribunal desestimó ese planteo y consideró que los tres habían participado del crimen perpetrado en el predio "Renacer" de General Rodríguez.

Con los principales acusados ya condenados, ahora el caso avanzará con el juicio a los demás imputados. Se trata de la gestora Flavia Bomrad, el comisario Horacio Córdoba, Fernando Gastón Carrizo y Luis Contreras. Todos ellos irán a juicio oral ante el mismo tribunal. Por ahora no hay fecha confirmada.

El crimen de Fernando Pérez Algaba

Los restos de Pérez Algaba aparecieron en una valija en el Arroyo del Rey, en Ingeniero Budge.

La desaparición del "Lechuga" Pérez Algaba fue denunciada el 19 de julio por la dueña de un departamento que la víctima había alquilado de manera temporal en el partido de Ituzaingó. Al no tener noticias suyas, se presentó en una comisaría para radicar un pedido de averiguación de paradero.

Los restos descuartizados de Pérez Algaba fueron encontrados dentro de una valija entre el 22 y el 24 de julio en el Arroyo del Rey, en la localidad de Ingeniero Budge.

Maximiliano Pilepich, Nahuel Vargas y Matías Gil fueron acusados de llevar a Pérez Algaba por engaño al predio Renacer de General Rodríguez, donde lo mataron a tiros, para luego desmembrarlo y descartar sus restos en la valija. Para la fiscalía y la querella, todos fueron parte del plan para asesinarlo y ocultar su cuerpo.