Crimen del empresario descuartizado: declararon culpables a los tres acusados

Declararon culpables a los tres acusados por el crimen de Fernando Pérez Algaba , el empresario descuartizado y descartado en una valija en un arroyo en Ingeniero Budge . Se exponen a una pena de prisión perpetua.

Un jurado popular integrado por 12 ciudadanos falló por unanimidad contra Maximiliano Pilepich , Nahuel Vargas y Matías Gil , quienes fueron juzgados por matar a tiros a Pérez Algaba en el predio Renacer de General Rodríguez para luego desmembrado y descartar sus restos en una valija en el Arroyo del Rey.

Brutal asesinato. Empieza el juicio por el crimen del empresario descuartizado y descartado en una valija

Este lunes por la tarde, el jurado los declaró como autores penalmente responsables del delito de “homicidio triplemente agravado por uso de arma de fuego, premeditación y codicia” .

La pena correspondiente para semejante acusación es la prisión perpetua . No obstante, el Tribunal Oral en lo Criminal Nº9 de Lomas de Zamora comunicará oficialmente la sentencia en una audiencia de cesura.

Pidieron prisión perpetua en los Tribunales de Lomas

Pilepich, Vargas y Gil fueron declarados culpables del crimen de Fernando Pérez Algaba, el empresario descuartizado.

Durante los alegatos, la fiscal Marcela Dimundo y la querella, a cargo de Javier Baños y Sebastián Queijeiro, habían pedido que se declare culpables a los tres acusados y que reciban la pena máxima.

"Pilepich seguramente haya sido el tirador, pero Vargas lo lleva a Fernando al campo de Renacer y con Gil, encubren. Tanto Gil como Vargas sabían que estaban formado parte de un homicidio. El plan perverso, el plan macabro incluía a los tres. Se dividieron tareas. Todos colaboraron en deshacerse del cuerpo", había señalado el Dr. Baños en su alegato.

Por su parte, la fiscal explicó por qué consideró a todos como coautores del crimen: "Yo los acuso a los tres porque cada uno hizo una parte esencial. Para ponerte de acuerdo, no es necesario que estén los tres con un arma, es necesario que consientas la situación y acá le pusieron una trampa a Fernando".

Los restos de Pérez Algaba aparecieron en una valija en el Arroyo del Rey, en Ingeniero Budge.

Por su parte, los abogadores defensores de los imputados pidieron que sus clientes sean declarados inocentes y que el TOC 9 de Lomas les conceda la absolución. De forma subsidiaria, solicitaron que se los juzgue únicamente por “encubrimiento”, ya que Vargas y Pilepich se acusaron mutuamente de haber matado a Pérez Algaba. El jurado popular desestimó estos últimos planteos y los consideró culpables del homicidio, en un fallo unánime.

De esta manera, el paso siguiente es conocer la pena para Pilepich, Vargas y Gil y proseguir con el juicio a los demás imputados. Se trata de Flavia Bomrad, Horacio Córdoba, Fernando Gastón Carrizo y Luis Contreras. Todos ellos serán sometidos a un juicio ordinario en los Tribunales de Lomas, por ahora sin fecha oficial.