Crimen del empresario descuartizado: la fiscalía sostiene que "lo mataron por plata"

Avanza el juicio por el crimen de Fernando Pérez Algaba , el empresario descuartizado y descartado en una valija en Ingeniero Budge . La fiscalía sostuvo que lo mataron por dinero.

Maximiliano Pilepich , Matías Gil y Nahuel Vargas se sentaron en el banquillo de los acusados ante el Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) 7 de Lomas de Zamora, señalados como los ejecutores del macabro plan para asesinar, descuartizar y ocultar los restos de Pérez Algaba.

Brutal asesinato. Empieza el juicio por el crimen del empresario descuartizado y descartado en una valija

La fiscal Marcela Dimundo expuso su hipótesis ante el juez y sostuvo que al empresario y trader “lo mataron por plata” , con el fin de cesar los reclamos de dinero que les hacía la víctima.

Maximiliano Pilepich, uno de los principales acusados por el crimen del empresario descuartizado.

De esta manera, continúa la línea investigativa que llevó a los imputados a juicio: el móvil del crimen fue la “codicia”. La hipótesis es que asesinaron a Pérez Algaba para no afrontar el pago de una deuda de US$50.000 y la entrega de 17 lotes del predio “Renacer” de General Rodríguez, el lugar donde lo asesinaron a tiros.

Según la reconstrucción de los hechos, al empresario lo llevaron engañado hacia al predio para matarlo. Como Vargas y Pilepich se acusaron mutuamente, no está claro quién de los dos le disparó. Ambos están acusados de ser autores del homicidio.

Por su parte, Gil era empleado de la constructora de Pilepich. Se comprobó que retiró unos documentos de reconocimiento de deuda firmados por el antes mencionado. Además, el análisis de las comunicaciones lo ubicó junto a Pérez Algaba, Vargas y Pilech el día del crimen. Está acusado de ser coautor del asesinato.

El crimen de Fernando Pérez Algaba

Los restos de Pérez Algaba aparecieron en una valija en el Arroyo del Rey, en Ingeniero Budge. Los restos de Pérez Algaba aparecieron en una valija en el Arroyo del Rey, en Ingeniero Budge.

La desaparición del "Lechuga" Pérez Algaba fue denunciada el 19 de julio por la dueña de un departamento que la víctima había alquilado de manera temporal en el partido de Ituzaingó. Al no tener noticias suyas, se presentó en una comisaría para radicar un pedido de averiguación de paradero.

Los restos descuartizados de Pérez Algaba fueron encontrados dentro de una valija entre el 22 y el 24 de julio en el Arroyo del Rey, en la localidad de Ingeniero Budge.