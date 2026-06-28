Lomas de Zamora: empieza el juicio por el crimen del empresario descuartizado y descartado en una valija

Este lunes comenzará el juicio por el crimen de Fernando Pérez Algaba , el empresario descuartizado que había sido encontrado en un arroyo en Ingeniero Budge en 2023. Hay tres acusados.

Después de una larga espera, el Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) 7 de Lomas de Zamora dará inicio al proceso judicial este lunes 29 de junio por la mañana. En el banquillo de los acusados estarán Maximiliano Pilepich, Matías Gil y Nahuel Sebastián Vargas, señalados como los ejecutores del macabro plan para asesinar, descuartizar y ocultar los restos de Pérez Algaba.

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Un jurado popular integrado por 12 ciudadanos deberá decidir si los acusados son culpables o inocentes. El debate será coordinado por el juez Juan Manuel Rial y la acusación estará a cargo de la fiscal Marcela Dimundo.

El momento de la detención de Pilepich, uno de los principales acusados, por parte de la DDI de Lomas de Zamora.

Los tres acusados llegan con una grave imputación en su contra. La calificación es de “homicidio triplemente agravado por alevosía, por codicia y por el concurso premeditado de varias personas, con uso de arma de fuego” en perjuicio de Pérez Algaba, quien era trader de criptomonedas y vendedor de autos de alta gama. En principio, la fiscalía intentará demostrar que lo mataron para no pagarle una deuda.

Según informaron fuentes del caso a La Unión, está previsto que el juicio se extienda al menos hasta el 10 de julio. En caso de ser hallados culpables, los acusados se exponen a una pena de prisión perpetua.

Cabe recordar que el caso tiene a más personas imputadas que habrían colaborado en el plan criminal, pero serán juzgadas en otro juicio. Algunos consideran aceptar la opción de un juicio abreviado.

El crimen de Fernando Pérez Algaba

Los restos de Pérez Algaba aparecieron en una valija en el Arroyo del Rey, en Ingeniero Budge. Los restos del empresario descuartizado aparecieron en una valija en el Arroyo del Rey, en Ingeniero Budge.

La desaparición del "Lechuga" Pérez Algaba fue denunciada el 19 de julio por la dueña de un departamento que la víctima había alquilado de manera temporal en el partido de Ituzaingó. Al no tener noticias suyas, se presentó en una comisaría para radicar un pedido de averiguación de paradero.

Los restos descuartizados de Pérez Algaba fueron encontrados dentro de una valija entre el 22 y el 24 de julio en un arroyo en Ingeniero Budge.

El fiscal Marcelo Domínguez, de la UFI 5 de Lomas de Zamora estableció en su investigación que Pilepich citó a Pérez Algaba para encontrarse en el predio "Renacer" de General Rodríguez el 18 de julio de 2023 por la tarde. Concurrió hasta allí con la víctima y con Vargas, en una camioneta Range Rover Evoque blanca. Poco después, lo asesinaron. Para el Ministerio Público, el crimen del empresario fue cometido por una deuda de U$S 50.000 y 17 terrenos que debían entregarle a la víctima.