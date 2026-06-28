En qué anda Carolina Chiappetta, la ex Gran Hermano que fue viral por años

Carolina Chiappetta quedó en los archivos de la televisión argentina por una escena que se repitió durante años durante su salida de la casa de Gran Hermano pocos días después de la caída de las Torres Gemelas, en Nueva York.

En 2001, a sus 22 años, Carolina Chiappetta decidió anotarse en el casting del reality que emitía Telefe. Antes de ingresar al programa trabajaba como azafata, pero quiso dar el salto a los medios.

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A pesar de sus esfuerzos, fue eliminada tras 43 días de convivencia. Al salir de la casa, la conductora Soledad Silveyra le comunicó en vivo que, mientras ella permanecía en la casa, dos aviones se habían estrellado contra las Torres Gemelas en Nueva York.

Ante la noticia, la joven rompió en llanto frente a las cámaras, en estado de shock. Durante años, ese fragmento circuló como meme y fue replicado en televisión y en las redes sociales.

“Quiero contar esto porque realmente... ustedes tienen que entender que yo no solo estuve aislada, sino que muerta de hambre, durmiendo mal y de repente, puf, salgo. Pasarela, (Mariano) Peluffo, gente. ¿Me entienden?“, recordó.

“Me acuerdo que un tubo de alfajores Jorgito me lo comí entero en dos o tres pasos. Llego al estudio y Solita, mi familia, gente, mucha emoción, y conecto con la gente de la casa que para mí, para ese momento, algunas eran mis hermanas. Porque era todo muy movilizante el aislamiento. Y en un momento Solita me dice: ‘¿Y con tu pareja que rompiste antes de entrar?’. Y yo por dentro: ‘Ah no, ni idea’”, continuó al reconstruir aquel día.

image Su vida tras Gran Hermano.

Su vida después de Gran Hermano

Después de su participación en Gran Hermano, Carolina Chiappetta tuvo algunas apariciones en ciclos como Sentí el verano y Videomatch.

De todos modos, eligió alejarse de la exposición pública. Lejos de buscar prolongar la fama mediática, optó por reconstruir su vida en el ámbito privado y volver a su oficio de azafata en el mundo de la aviación, donde trabaja hasta la actualidad.