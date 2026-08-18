Alejandra Majluf fue eliminada de Gran Hermano y quedaron ocho jugadoras

Alejandra Majluf abandonó la casa de Gran Hermano Generación Dorada por decisión del público luego de la Gala de Eliminación . La ganadora del versus de la placa fue Luana Fernández y ya es el tercer mano a mano que supera.

Después de la salida de placa por voto positivo de Sol Abraham y Yisela “Yipio” Pintos, se reveló que quienes menos recibieron votos negativos fueron Charlotte Caniggia, Tamara Paganini y Yanina Zilli con 0.8%, 1.2% y 11.5%, respectivamente y de acuerdo a la cantidad de gente que había en placa en ese entonces.

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Ya en el cierre, Santiago del Moro comunicó que la nueva eliminada del reality de Telefe era Alejandra Majluf . Recibó el 57,1% de los votos en la placa final.

Mientras que esta nueva eliminación significó también que Jenny Mavinga, su invitada, también tenía que abandonar la casa de Gran Hermano 2026.

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Alejandra Majluf tuvo palabras de agradecimiento para todos y le tiró buena onda al resto de los jugadores del certamen en su partida.

“Gracias por este tiempo. Mariela: se te dio, disfrutá que ya me voy”, le dijo Alejandra Majluf a Mariela Prieto, que minutos antes había pedido efusivamente su salida. “Esto es un juego”, definió la actriz con tranquilidad, asegurando que “se iba bien” del reality de Telefe.

“Simplemente para mí esto fue un sueño. No me lo esperaba y aprendí el juego en la casa. Cometí errores como todos, sé que me perdonan y que yo los perdono. Los quiero”, declaró la actriz antes de salir de la casa.

Con tres versus, Luana Fernández es la segunda jugadora que más placas mano a mano superó. Únicamente Sol Abraham tiene más, con cuatro versus ganados.