Recuperan una camioneta robada en Lomas de Zamora: la utilizaron para un contrabando millonario

Una camioneta que había sido robada en Lomas de Zamora fue recuperada por la Policía en la provincia de Misiones, luego de haber sido utilizada por delincuentes para un contrabando millonario de cigarrillos.
El vehículo tenía pedido de secuestro activo por robo en Lomas y una patente falsa. Llevaba un cargamento de cigarrillos valuado en $47,2 millones.
Una camioneta que había sido robada en Lomas de Zamora fue recuperada por la Policía en la provincia de Misiones, luego de haber sido utilizada por delincuentes para un contrabando millonario de cigarrillos.
Todo empezó a partir de la detección de una camioneta brasileña que circulaba desde la localidad de Bernardo de Yrigoyen hacia San Antonio, llevando una carga de cigarrillos de contrabando. A partir de ese dato, se intensificaron los controles en distintos puntos de la provincia, sobre todo en la Ruta Nacional 101.
Fue así como horas después, en Montecarlo, un control de seguridad urbana municipal interceptó una Ford EcoSport, luego de que el conductor abandonara el vehículo y escapara corriendo.
La División Brigada de Investigaciones y Drogas Peligrosas de la Unidad Regional XV intervino en el lugar. Los agentes no tardaron en entender por qué el sujeto había escapado: la camioneta era robada y tenía un importante cargamento de contrabando.
Al verificar el número de motor y chasis, se comprobó que el vehículo tenía pedido de secuestro activo por robo, perpetrado en Lomas de Zamora. La patente colocada no correspondía al rodado. Dentro del mismo, los policías hallaron 22.000 cajetillas de cigarrillos marca Hudson, fabricados en Paraguay.
Según se pudo determinar, el cargamento incautado por la Policía estaba valuado en 47,2 millones de pesos y estaría vinculado a otros episodios similares en la provincia.
Tanto la camioneta como los cigarrillos fueron secuestrados y quedaron a disposición de la Justicia Federal, que investiga la red de personas involucradas en este delito.