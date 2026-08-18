Fernando Cerimedo, cercano a Javier Milei, fue detenido en Bolivia por un ataque a una mujer.

El consultor político Fernando Cerimedo , conocido por su cercanía con el presidente Javier Milei , fue detenido este martes en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, cuando intentaba abordar un vuelo de Aerolíneas Argentinas hacia Buenos Aires. La Policía investiga si tuvo alguna participación en el ataque contra Nadia Beller.

La detención se produjo luego de que Nadia Beller , abogada y activista, recibiera tres disparos durante un ataque ocurrido el lunes por la noche. La mujer permanece internada con diagnóstico reservado.

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Fernando Cerimedo es conocido por su trabajo en el entorno político de Javier Milei y por haber participado en tareas vinculadas al espacio que llevó al actual presidente a la Casa Rosada.

Ahora, su nombre quedó involucrado en una investigación policial por violencia de género en Bolivia. Beller habría sido pareja del consultor, de acuerdo con versiones difundidas por medios locales, aunque ese vínculo no fue confirmado oficialmente.

El jefe de la Policía de Santa Cruz, David Gómez, señaló que se analizan distintas hipótesis para establecer qué ocurrió y si Cerimedo tuvo algún grado de participación en el ataque. "Estamos viendo si tiene algún tipo de participación", afirmó Gómez ante la prensa.

Cómo fue el ataque a Nadia Beller

Según las primeras actuaciones, los atacantes habrían llegado vestidos como repartidores y abordaron a Beller en las escalinatas de un hotel.

El episodio fue registrado por las cámaras de seguridad del establecimiento y esas imágenes forman parte de los elementos que analiza la Policía de Santa Cruz para identificar a los responsables y reconstruir la secuencia.

La investigación continúa mientras Beller permanece hospitalizada. Por el momento, no se informó oficialmente cuál sería la situación procesal de Fernando Cerimedo ni si quedó formalmente acusado por el ataque.