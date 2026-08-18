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18 de agosto de 2026
¿Qué onda?

Cuándo vuelven Flor Peña y Marley al streaming tras la salida de Luzu TV

Flor Peña y Marley tienen propuestas de varios canales para volver al mundo del streaming luego de la salida de la exitosa dupla de Luzu TV.

Flor Peña y Marley, exitosa dupla.&nbsp;

Flor Peña y Marley, exitosa dupla. 

Según confirmaron en Infama, en la pantalla de América TV, uno de los principales proyectos de Marley tiene como protagonista a Momi Giardina.

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Según explicó Santiago Sposato, ambos ya grabaron el piloto del programa que podría llegar a Telefe antes de fin de año. "Tienen una posible fecha de debut en Telefe, que es entre noviembre y diciembre", contó.

El ciclo sería un tradicional programa de juegos con un suculento premio económico y ya tendría incluso un nombre tentativo, elegido por las autoridades de Telefe.

Flor Peña y Marley, en tiempos de Luzu TV.

Flor Peña y Marley, en tiempos de Luzu TV.

Marley y Flor Peña, juntos otra vez

Después de su salida de Luzu TV, también analiza regresar al streaming junto a Flor Peña, con quien ya compartió pantalla en distintas oportunidades y proyectos.

"Después, con lo que respecta al streaming, Marley y Flor Peña están también evaluando volver para fin de año", reveló el panelista de Infama.

Ante la consulta sobre si ese regreso sería nuevamente en el canal de streaming de Nico Occhiatto fue contundente con su respuesta sobre el nuevo destino de la dupla.

"No. En Luzu no, dos o tres propuestas de canales que no me confirmaron bien cuáles, pero están escuchando", sentenció sobre el futuro de ambos.

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