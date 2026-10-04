en vivo Ilusión albirroja. Talleres de Escalada visita a Italiano con la ilusión de ganar para no alejarse de la punta

Talleres de Escalada busca un triunfo ante Sportivo Italiano para no perderle pisada a los primeros puestos. El choque es este domingo desde las 15.

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