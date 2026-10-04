Talleres de Escalada visita a Italiano con la ilusión de ganar para no alejarse de la punta

Se salvó Sportivo Italiano
Luego de un cabezazo de Leonel Barrios que dio en el palo, salvó la defensa de Italiano sobre la línea.
Comenzó el partido
Ya juegan Sportivo Italiano y Talleres de Escalada.
Ya se viene Sportivo Italiano ante Talleres de Escalada
Sportivo Italiano: Gonzalo Yordan; Claudio Bifiguer, Cristian Ordoñez, Ezequiel Merzario, Lucas Fantino; Jonathan Rivero; Franco Centurión, Lionel Laborda, Kevin Giménez; Facundo Gómez y Tiago Hirigoyen. DT: Matías Giménez.
¡ !Estos son los iniciales y suplentes para enfrentar a #Talleres , desde las 15 hs. en el República de Italia.#VamosTano https://t.co/S2SXFBOtOk— Club Sportivo Italiano (@SpItaliano) October 4, 2026
Talleres de Escalada: Mauro Casoli; Axel Arce, Mateo Del Pino, Nicolás Malvacio, Matías Bazzi; Claudio Mosca, Pablo Cortizo, Fernando Enrique, Isaías Ciavarelli; Federico Martínez y Leonel Barrios. DT: Lucas Licht.
Hora: 15.00
Árbitro: Juan Beligoy.
Estadio: República de Italia.
Transmisión: LPF Play.