domingo 04 de octubre de 2026
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4 de octubre de 2026
en vivo Ilusión albirroja.

Talleres de Escalada visita a Italiano con la ilusión de ganar para no alejarse de la punta

Talleres de Escalada busca un triunfo ante Sportivo Italiano para no perderle pisada a los primeros puestos. El choque es este domingo desde las 15.

Talleres de Escalada busca una victoria para no perderle pisada a los líderes.

Talleres de Escalada busca una victoria para no perderle pisada a los líderes.

Talleres de Escalada busca una victoria para no perderle pisada a los líderes.

Talleres de Escalada busca una victoria para no perderle pisada a los líderes.

EN VIVO

Se salvó Sportivo Italiano

Luego de un cabezazo de Leonel Barrios que dio en el palo, salvó la defensa de Italiano sobre la línea.

Comenzó el partido

Ya juegan Sportivo Italiano y Talleres de Escalada.

Ya se viene Sportivo Italiano ante Talleres de Escalada

Sportivo Italiano: Gonzalo Yordan; Claudio Bifiguer, Cristian Ordoñez, Ezequiel Merzario, Lucas Fantino; Jonathan Rivero; Franco Centurión, Lionel Laborda, Kevin Giménez; Facundo Gómez y Tiago Hirigoyen. DT: Matías Giménez.

Talleres de Escalada: Mauro Casoli; Axel Arce, Mateo Del Pino, Nicolás Malvacio, Matías Bazzi; Claudio Mosca, Pablo Cortizo, Fernando Enrique, Isaías Ciavarelli; Federico Martínez y Leonel Barrios. DT: Lucas Licht.

Hora: 15.00

Árbitro: Juan Beligoy.

Estadio: República de Italia.

Transmisión: LPF Play.

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