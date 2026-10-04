El boom de las cafeterías en Lomas: lanzan una guía interactiva para descubrirlas

Lomas de Zamora tiene un nuevo Recorrido Interactivo del Café que fue creado por el Municipio para que los vecinos accedan a información sobre todas las cafeterías que hay en la ciudad y sus productos destacados.

En los distintos barrios hay 101 cafeterías: 52 en Lomas, 32 en Banfield, 9 en Temperley, 3 en Turdera, 2 en San José, 2 en Llavallol y 1 en Fiorito . En la web del Municipio lanzaron una guía gastronómica que tiene un mapa con la ubicación de las cafeterías y la posibilidad de entrar a sus cuentas de Instagram para conocer su menú y promociones.

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En la web también se pueden filtrar las cafeterías por localidad e ingresar a la agenda de actividades gratuitas que se desarrollan todas las semanas. Las cafeterías interesadas en sumarse al Recorrido Interactivo tienen que comunicarse con el Instagram de Comercios de la Comunidad Lomas .

Las cafeterías de especialidad son el fenómeno gastronómico del momento. En los últimos tiempos, se multiplicaron los locales que ofrecen granos seleccionados junto con panificados, tortas y otros productos de elaboración artesanal en espacios pensados para quedarse a disfrutar de un momento con amigos o en familia.

Para impulsar el consumo y dar beneficios en los vecinos, esta semana se llevó a cabo El Día Internacional del Café y en mayo hicieron la Semana del Café en Comunidad con descuentos de hasta el 50%.

Se viene Banfield a la carta con platos a un precio económico

La gastronomía vuelve a ser protagonista en Banfield con una propuesta que del 5 al 8 de octubre reunirá a distintos locales de la ciudad. Durante cuatro días, los vecinos podrán salir a comer y disfrutar de platos especialmente seleccionados para la ocasión a precios promocionales.

La movida se llama "Banfield a la Carta" y contará con la participación de más de 20 comercios que, por las noches, ofrecerán un plato a $15 mil. Los amantes de las pastas tendrán varias delicias para disfrutar. En Obra (Chacabuco 160) cocinarán sorrentinos de osobuco al malbec; en Roderick (Rodríguez Peña 192) habrá ñoquis con salsa a elección; y en Mangia (Rincón 302) raviol de vitello al scarparo.

Mientras que los fanáticos de las hamburguesas podrán saborear una doble cheeserburger bacon en Bellini's (Belgrano 1431); una doble cheddar y panceta en Beerfield (Cochabamba 242); una clásica en Kingo Beers (Alsina 1198); y una doble cheddar en Kick Off (Alsina 399). Por supuesto, todan saldrán con papas.

Más de 20 de comercios de Banfield tendrán promos del 5 al 8 de octubre.

También habrá varias opciones para comer pizza en Gusteau's (Vergara 1700), Fornata (Cochabamba 410), Pizza Dúo (Tucumán 1398), La Esquina (Alsina 1101) y Pizza Hot (Alsina 802). A su vez, en Las Empanadas de la Abuela (Cochabamba 402) ofrecerán 4 unidades a elección.

Los otros locales que participarán de "Banfield a la Carta" son Puesto 54 (Chacabuco 178), Cosa Nostra (Carlos Croce 2080), Buchardo (Alsina 535), Johnny Cash (Chacabuco 27), La Cueva del Conejo (Acevedo 801), Panci (Pueyrredón 843), Juancito (Maipú), Bodegón La Popular (Alsina 1199) y Donata (Maipú 301).