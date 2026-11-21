La historia de la Escuela de Teatro N° 1 de Lomas de Zamora está ligada al trabajo colectivo, la recuperación de un espacio cultural emblemático y el compromiso con la educación pública. Su directora, Mariela Rocco, repasó los orígenes de la institución y destacó la importancia de esta nueva etapa para la formación artística de la comunidad.

Además, Rocco invitó a la comunidad a participar del acto de cierre del año, que se realizará el 27 de noviembre a las 18, en el que se llevará adelante la presentación oficial de la Escuela de Teatro N° 1 de Lomas de Zamora en el Teatro Cosmopolita, ubicado en Pasaje Adrogué 185, Lavallol. Será una oportunidad para celebrar esta nueva etapa y compartir con la comunidad el camino recorrido por la institución.

Este domingo. Las salas de Lomas que se suman a la Noche de los Teatros

El camino comenzó en 2014, cuando el Centro de Análisis y Elaboración de Políticas Públicas (CAEPP) firmó un convenio con la Dirección General de Cultura y Educación para desarrollar acciones conjuntas. En paralelo, la organización impulsó la recuperación y restauración del Teatro Cosmopolita de Llavallol , un espacio histórico que guarda recuerdos y momentos importantes en la vida de generaciones de vecinos.

En el acto de cierre del año, el 27 a las 18, se hará la presentación oficial.

Al recordar aquellos primeros pasos, Rocco destacó que el teatro tenía una fuerte presencia en la memoria colectiva de Llavallol: era un lugar donde vecinos y vecinas habían compartido momentos importantes de sus vidas. A partir de estas iniciativas y con el acompañamiento de las autoridades municipales y educativas, se presentó el proyecto para crear una Escuela de Teatro en el distrito.

Así, en 2015 nació el CePEAC N° 1 de Lomas de Zamora, con el Profesorado de Teatro como propuesta de formación. Sobre ese proceso, la directora expresó: “Es una institución que impulsamos nacer y que hicimos crecer junto a toda la comunidad, porque somos eso: comunidad ante todo”.

Desde entonces, la institución creció junto a docentes, estudiantes y vecinos que acompañaron su desarrollo. Actualmente, cuenta con 103 profesores egresados que viven en Lomas de Zamora y otros distritos del Conurbano Sur. También hay graduados que llevaron la formación recibida a distintas provincias del país.

Actualmente, cuenta con 103 profesores egresados,

Una nueva etapa para la educación artística

En 2022, desde la Dirección de Educación Artística provincial surgió la propuesta de transformar el CePEAC en Escuela de Teatro, con el objetivo de fortalecer la institución y garantizar su crecimiento.

Según explicó Rocco, el formato de los CePEAC está pensado para "generar profesorados de arte a ciclo cerrado , cambiando los lenguajes artísticos y así ofrecer varias carreras en distritos donde no hay docentes de Educación Artística".

El paso de CePEAC a Escuela de Teatro no representa solamente un cambio de nombre, sino también un reconocimiento institucional que jerarquiza la propuesta educativa. La nueva categoría permite contar con una estructura de funcionamiento más amplia y mayores posibilidades de crecimiento, tanto en la organización como en la oferta de formación artística. De esta manera, la institución podrá proyectar nuevas propuestas, fortalecer sus talleres y consolidar su trabajo en la comunidad.

En Lomas de Zamora, donde ya están presentes los cuatro lenguajes artísticos, la directora consideró importante profundizar la formación teatral y sostener también los talleres de extensión destinados a la comunidad.

En ese sentido, remarcó la necesidad de fortalecer no solamente el Profesorado de Teatro, sino también las propuestas culturales abiertas a los vecinos. "Era importante sostener y profundizar no sólo el Profesorado de Teatro, sino sus talleres de Extensión y el crecimiento del Teatro y la Educación que pensamos, queremos y debemos devolver a nuestra comunidad por su apoyo", sostuvo.

La transformación representa así una oportunidad para consolidar el proyecto educativo y ampliar su aporte cultural al distrito. La institución se define como una escuela pública conveniada y sostiene la defensa de la educación pública como uno de sus principales pilares. "Defendemos la Educación Pública en las aulas y en donde llevemos nuestro legado", afirmó Rocco.

"Este pasaje a Escuela de Teatro también es una reparación histórica", expresó.

Una reparación histórica

El cambio de denominación también tiene un significado especial por su vínculo con la historia educativa de Lomas de Zamora. El distrito había contado con una Escuela Provincial de Teatro que fue cerrada por la última dictadura militar en 1977.

Por eso, en el marco de los 50 años del golpe de Estado de 1976, Rocco destacó que la recuperación de esta identidad institucional representa también una reparación histórica. "Este pasaje a Escuela de Teatro también es una reparación histórica, porque en Lomas había una Escuela Provincial de Teatro que en 1977 cerró la dictadura", señaló. La nueva Escuela de Teatro N° 1 retoma así una tradición de formación artística que había quedado interrumpida y vuelve a darle al distrito un espacio público dedicado a la enseñanza teatral.