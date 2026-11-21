La investigación por el crimen de Hugo Obregón, el hombre de 63 años asesinado a tiros en Villa Fiorito, tiene como principal sospechoso a un prestamista que cuenta con un pedido de captura y permanece prófugo.
El principal sospechoso está prófugo. Los familiares del hombre asesinado sostienen que su pareja lo encubre y habría sido cómplice del homicidio.
La investigación por el crimen de Hugo Obregón, el hombre de 63 años asesinado a tiros en Villa Fiorito, tiene como principal sospechoso a un prestamista que cuenta con un pedido de captura y permanece prófugo.
Según informaron los familiares de la víctima a La Unión, mientras reclaman que sea detenido, también apuntan contra la pareja del presunto asesinado, a quien acusan de encubrirlo y sospechan que habría tenido participación en el crimen.
Sin embargo, hasta el momento, la mujer no está imputada en la causa. Las acusaciones contra ella forman parte de los señalamientos realizados por el entorno de Obregón y no constituyen una imputación judicial.
El homicidio ocurrió el 6 de noviembre y, desde entonces, la familia sostiene que el ataque estuvo relacionado con una deuda de dinero que la pareja de la víctima habría contraído con prestamistas. Según la reconstrucción que hicieron sus allegados, Obregón quedó involucrado en el conflicto y terminó siendo asesinado durante una discusión.
El caso también estuvo atravesado por las denuncias de amenazas que realizaron los hijos y otros allegados de la víctima después de reclamar justicia públicamente. La familia difundió capturas de mensajes intimidatorios y aseguró que recibió presiones para dejar de hablar del homicidio.
La causa está a cargo de la UFI 7 de Lomas de Zamora. Mientras el principal sospechoso continúa prófugo, los familiares de Obregón insisten en que se avance con la investigación y se determinen las responsabilidades por el crimen.