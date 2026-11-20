La familia de Hugo Obregón , el hombre de 63 años asesinado a tiros en Villa Fiorito , convocó a una marcha para este sábado con el objetivo de reclamar justicia y exigir la detención de los responsables del crimen.

La concentración será a las 17.30 en José María Rosa 3031, donde familiares, amigos y allegados se reunirán para visibilizar el reclamo y pedir avances en la investigación.

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Según aseguraron a La Unión los familiares de la víctima, los autores del crimen serían "una pareja de prestamistas". Ambos estarían libres a pesar de la grave acusación.

Tal como publicó La Unión, Obregón fue asesinado el pasado 6 de noviembre y sus familiares sostienen que el ataque estaría relacionado con una deuda de dinero que su pareja habría contraído con prestamistas.

La víctima habría sido asesinada en Fiorito.

El crimen de Hugo Obregón

Según el testimonio de una de sus cuñadas, el hombre quedó involucrado en un conflicto por un préstamo que no había solicitado. La familiar señaló que una discusión habría desencadenado el ataque a tiros que terminó con su vida.

Además, la familia había denunciado amenazas y presiones luego de comenzar a reclamar justicia públicamente por el asesinato.