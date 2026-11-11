miércoles 11 de noviembre de 2026
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11 de noviembre de 2026
Solidaridad.

Jóvenes de Fiorito quieren viajar a Mar del Plata y participar de la Copa Nacional de Scholas

La Copa Nacional de Scholas en Mar del Plata se realizará del 1 al 3 de diciembre, y 30 jóvenes de Fiorito lanzaron la campaña "Doná 1 km" para poder asistir.

&nbsp;30 jóvenes de Fiorito lanzaron la campaña Doná 1 km para poder viajar.&nbsp;

 30 jóvenes de Fiorito lanzaron la campaña "Doná 1 km" para poder viajar. 

La iniciativa forma parte de la Liga Internacional de Fútbol (LIF), un programa de Scholas Occurrentes que busca que los jóvenes puedan aprender, disfrutar y crecer a través del deporte. La organización, impulsada por el papa Francisco, promueve la integración social y la cultura del encuentro mediante la educación, el arte, la tecnología y el deporte.

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En Villa Fiorito, la propuesta funciona en el Observatorio Laudato Sí, una sede ubicada en Camino de la Ribera Sur 418 que acompaña a jóvenes de la comunidad a través de actividades deportivas, artísticas y ambientales. Allí, 30 chicos y chicas participan de la Liga Internacional de Fútbol, con dos equipos: uno masculino y otro femenino.

El desafío de llegar a Mar del Plata

La Copa Nacional 2026 se realizará del 1 al 3 de diciembre en Mar del Plata y reunirá a 300 jóvenes de distintas comunidades de Buenos Aires, Córdoba, Chaco y Salta. Para los participantes el viaje representa la posibilidad de compartir lo aprendido durante el año, conocer otras realidades y celebrar todo lo construido dentro y fuera de la cancha.

Desde Scholas destacan que uno de los principales aprendizajes de la experiencia tiene que ver con la forma en que los jóvenes viven el fútbol y se relacionan con los demás. Las situaciones que surgen durante los entrenamientos también permiten conversar sobre emociones, conflictos y experiencias de la vida cotidiana.

Para concretar el viaje, la organización lanzó la campaña solidaria "Doná 1 km", que busca reunir los fondos necesarios para trasladar a los 30 jóvenes de Villa Fiorito. Cada kilómetro tiene un valor simbólico de $5.000 y cualquier aporte representa una ayuda para acercarlos a Mar del Plata.

Un espacio para crecer dentro y fuera de la cancha

"Busca que los jóvenes puedan aprender, disfrutar y crecer a través del fútbol. Actualmente, cuenta con nueve comunidades en Argentina, dos en Mozambique y una en Portugal", explicaron desde la organización

Los entrenamientos se complementan con espacios de pensamiento, juego y reflexión. La propuesta busca que los participantes puedan expresarse, conocerse mejor y fortalecer sus vínculos con otros jóvenes. "Que el fútbol sea más fútbol y que la vida sea más vida" es el lema que identifica al programa. Desde Scholas explican que el deporte no es solamente una herramienta para transmitir valores, sino una experiencia que se vive desde la pasión, el encuentro y el aprendizaje compartido.

Una comunidad que crece a través del encuentro

"Buscamos que los jóvenes puedan expresarse, escuchar otras opiniones, reconocer lo que les pasa y aprender a compartir con otros. También trabajamos a través del juego, el arte y distintas propuestas por medio de la pedagogía de Scholas que los invitan a crear y hacerse preguntas sobre sí mismos y sus vínculos", enfatizaron.

Cada jornada incluye la práctica futbolística y finaliza con una merienda y un espacio de reflexión. Además, los jóvenes participan de talleres sobre salud mental, Educación Sexual Integral (ESI) y derechos de adolescentes, con el acompañamiento de profesionales, universidades e instituciones como la Universidad de Buenos Aires y la Municipalidad de Lomas de Zamora.

La sede de Villa Fiorito busca ser un espacio seguro de contención y acompañamiento para los chicos, las chicas y sus familias. Además del fútbol, ofrece propuestas vinculadas con la música, la cocina y otras actividades que invitan a crear, descubrir nuevos intereses y compartir experiencias. El trabajo se sostiene sobre tres valores centrales de Scholas: la gratuidad, la creatividad y la mixtura. La primera implica disfrutar del juego por el juego mismo; la segunda invita a experimentar y descubrir nuevas posibilidades; y la tercera propone encontrarse con personas diferentes, entendiendo que las diferencias no deben ser una barrera.

El espacio también funciona como Observatorio Laudato Sí, con una identidad vinculada al territorio y a la cercanía del Riachuelo. Inspirados, según expresaron, en la encíclica del papa Francisco sobre el cuidado de la casa común, promueven el compromiso con el ambiente y la construcción comunitaria.

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