viernes 06 de noviembre de 2026
Escribinos
6 de noviembre de 2026
Operativo.

Fiorito: detuvieron a un hombre durante un allanamiento en un búnker narco

El procedimiento se realizó en una vivienda donde secuestraron 120 envoltorios de cocaína, balanzas, elementos de fraccionamiento y dinero en efectivo.

El operativo fue llevado a cabo en una vivienda de Fiorito.

El operativo fue llevado a cabo en una vivienda de Fiorito.

El operativo estuvo a cargo de la Delegación de Investigaciones del Tráfico de Drogas Ilícitas de Lomas de Zamora y se llevó adelante en una vivienda ubicada sobre la calle Julio Frías, casi en el cruce con Estados Unidos.

Lee además
Elementos incautados a los falsos policías.
Zona Sur.

Falsos policías simularon un allanamiento para robar una casa: terminaron detenidos
El acusado quedó detenido por el crimen.
Megaoperativo.

Usurpaban casas para la venta de drogas: allanamientos en Llavallol por un crimen en Almirante Brown

La investigación había comenzado el 25 de agosto y, durante varias semanas, los efectivos realizaron tareas de vigilancia, filmaciones y seguimientos para documentar los movimientos en el domicilio, donde habrían detectado intercambios de dinero por pequeños envoltorios bajo la modalidad conocida como "pasamanos":

Con las pruebas reunidas, la Justicia autorizó un allanamiento de urgencia en el inmueble señalado como presunto centro de acopio y comercialización de estupefacientes.

Drogas secuestradas en el allanamiento

Durante el procedimiento, los investigadores secuestraron 120 envoltorios de nylon con cocaína, además de balanzas de precisión, herramientas utilizadas para el fraccionamiento y dinero en efectivo en billetes de baja denominación.

En el lugar fue detenido un hombre de 44 años, señalado como presunto responsable del punto de venta, quien quedó imputado por "tenencia de estupefacientes con fines de comercialización".

En la causa interviene la UFI 14 de Lomas de Zamora, a cargo del fiscal Leonardo Kaszewski, con intervención del Juzgado de Garantías 6, a cargo de la jueza Laura Ninni.

Temas
Seguí leyendo

Falsos policías simularon un allanamiento para robar una casa: terminaron detenidos

Usurpaban casas para la venta de drogas: allanamientos en Llavallol por un crimen en Almirante Brown

Allanamientos en San Vicente y Avellaneda: hallaron medicamentos robados

Allanamiento en Lomas: detienen a un hombre por robar techos de autos

Dejá tu comentario

Lo que se lee ahora
La tragedia ocurrió en la terminal de ómnibus de La Noria.
Tragedia.

Conmoción en Lomas: un hombre se descompensó y murió en la terminal de La Noria

Las más leídas

Te Puede Interesar

El operativo fue llevado a cabo en una vivienda de Fiorito.
Operativo.

Fiorito: detuvieron a un hombre durante un allanamiento en un búnker narco