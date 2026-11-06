Fiorito: detuvieron a un hombre durante un allanamiento en un búnker narco

El operativo fue llevado a cabo en una vivienda de Fiorito.

Un hombre de 44 años fue detenido durante un allanamiento realizado en el barrio La Cava de Villa Fiorito , donde la Policía Bonaerense desarticuló un presunto punto de venta de drogas al menudeo.

El operativo estuvo a cargo de la Delegación de Investigaciones del Tráfico de Drogas Ilícitas de Lomas de Zamora y se llevó adelante en una vivienda ubicada sobre la calle Julio Frías, casi en el cruce con Estados Unidos.

Megaoperativo. Usurpaban casas para la venta de drogas: allanamientos en Llavallol por un crimen en Almirante Brown

La investigación había comenzado el 25 de agosto y, durante varias semanas, los efectivos realizaron tareas de vigilancia, filmaciones y seguimientos para documentar los movimientos en el domicilio, donde habrían detectado intercambios de dinero por pequeños envoltorios bajo la modalidad conocida como "pasamanos":

Con las pruebas reunidas, la Justicia autorizó un allanamiento de urgencia en el inmueble señalado como presunto centro de acopio y comercialización de estupefacientes.

Drogas secuestradas en el allanamiento

Durante el procedimiento, los investigadores secuestraron 120 envoltorios de nylon con cocaína, además de balanzas de precisión, herramientas utilizadas para el fraccionamiento y dinero en efectivo en billetes de baja denominación.

En el lugar fue detenido un hombre de 44 años, señalado como presunto responsable del punto de venta, quien quedó imputado por "tenencia de estupefacientes con fines de comercialización".

En la causa interviene la UFI 14 de Lomas de Zamora, a cargo del fiscal Leonardo Kaszewski, con intervención del Juzgado de Garantías 6, a cargo de la jueza Laura Ninni.