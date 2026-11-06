Vuelve el Paseo Inclusivo a Banfield con más de 70 emprendimientos, shows y actividades

El Paseo Inclusivo de Banfield comenzará a las 14.

Luego de varias reprogramaciones, este sábado se realizará una nueva edición del Paseo Inclusivo en la Plaza del Campeón de Banfield , ubicada en la intersección de Maipú y Vergara, de 14 a 19, y contará con la participación de 70 emprendedores, profesionales, centros terapéuticos y distintas propuestas recreativas y culturales.

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El encuentro busca generar un espacio de intercambio y participación entre familias, instituciones, profesionales, educadores y emprendimientos de la comunidad. "Siempre digo que hay que generar redes y hacer puentes", expresó Díaz, al explicar el espíritu de la propuesta. En ese sentido, destacó la importancia de visibilizar realidades diversas, acercar información, recursos y experiencias.

"El Paseo busca que no sea solamente una feria, sino un espacio de encuentro entre familias, organizaciones, profesionales, instituciones y la comunidad", subrayó

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por FAMILIA TEA ABRIL Asociación civil sin fines de lucro (@familiateaabril) La jornada será en la Plaza del Campeón de Banfield.

Música, circo y actividades para compartir

Durante la tarde habrá distintas propuestas musicales y recreativas, se presentará el Ensamble Sur, integrado por personas ciegas que interpretan diferentes instrumentos, y se presentará Lautaro Molinares, conocido como Lauti Moli DJ, un joven diagnosticado con parálisis cerebral e hipoacusia severa bilateral que es DJ.

Además, el público podrá disfrutar del espectáculo del Payaso Moquito, con una propuesta de circo que incluirá clown, malabares, juegos musicales, burbujas y humor.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por FAMILIA TEA ABRIL Asociación civil sin fines de lucro (@familiateaabril) Se presentará Lauti Moli DJ, un joven diagnosticado con parálisis cerebral e hipoacusia.

Una colecta solidaria para un hogar de Banfield

Como parte de la convocatoria, el Paseo Inclusivo realizará una colecta solidaria para el Hogar También Son Nuestros, de Banfield, ubicado en Pedernera 1272, donde según su página de Instagram viven 20 niños y adolescentes entre 10 y 17 años.

Quienes se acerquen podrán colaborar con artículos de limpieza e higiene personal, como maquinita de afeitar, toallitas femeninas, pasta dental, lavandina, jabón liquido para la ropa, jabón de tocador, shampoo y acondicionador, cloro y antitranspirante.