Un concurso de canto en Lomas premiará a los ganadores con un demo y un videoclip

Lomas de Zamora tendrá un concurso de canto para descubrir nuevos talentos y darle la oportunidad a los vecinos de compartir su voz sobre un escenario. Habrá audiciones en distintos barrios y una gran final en la Plaza Grigera . Como premio, los ganadores podrán dar un paso más en su camino artístico con la grabación de un demo y un videoclip .

Lomas Canta en Comunidad es el nombre de la competencia impulsada por el Municipio que tendrá dos categorías: una para vecinos de 11 a 16 años, y otra para personas de 17 años en adelante. La primera audición será el domingo 29 de noviembre, a las 10, en el Parque de Lomas (Molina Arrotea y Las Lilas) donde los participantes tendrán que cantar 30 segundos de una canción a elección y a capela (sin acompañamiento musical).

La evaluación estará a cargo de un coach vocal que tendrá en cuenta la afinación, tono de voz, actitud escénica y potencial. Los cantantes seleccionados pasarán a una segunda instancia del concurso que se desarrollará del 1 al 5 de diciembre en el Club Cultural de Lomas (Piaggio 653) , Centro Cultural Darragueira de Banfield (Darragueira 275) , Centro Cultural Fiorito (Presidente Perón y Recondo) , Centro Cultural San José (Caaguazú y Anchoris) y en el Centro Cultural El Ceibo de Banfield (Rincón 565) .

Las voces finalistas se encontrarán el sábado 12 de diciembre en la Plaza Grigera para disputar la gran final. La persona ganadora de cada categoría tendrá la oportunidad de grabar un demo y un videoclip, un gran premio para dar sus primeros pasos en la industria musical, mostrar su talento y comenzar a proyectar sus carreras artísticas.

Para participar de Lomas Canta en Comunidad, los vecinos tienen que llenar este formulario. Hay tiempo hasta el 20 de noviembre y las bases y condiciones del concurso están disponibles en la web del Municipio.

Arrancaron las audiciones de Lomas Baila en Comunidad

Este miércoles comenzaron las audiciones de Lomas Baila en Comunidad, otro concurso impulsado por el Municipio para que los vecinos demuestren su talento y pasión por la música.

La competencia es para parejas mayores de 18 años, quienes deberán interpretar una coreografía de rock de hasta 3 minutos de duración. Un jurado se encarga de evaluar el ritmo y la coordinación entre los integrantes del dúo como también la técnica que desplegarán para la ejecución de los diferentes pasos, giros y acrobacias.

En Fiorito arrancó el concurso Lomas Baila en Comunidad.

Las próximas audiciones serán el 13 de noviembre, a las 20, en el Centro Cultural Babylonia de Budge (Guaminí 2540); 21 de noviembre, a las 16, en la Plaza Santa Marta (Tavano 1602); y el 23 de noviembre, a las 15, en el Centro Catamarqueño de San José (Defensa 464). En cada sede seleccionarán a las parejas que competirán en la gran final que tendrá lugar el 28 de noviembre en la Plaza Grigera.

Los 3 primeros puestos recibirán un trofeo y también entregarán un certificado de participación a todos los finalistas. Para participar de las próximas audiciones, los vecinos tienen que completar este formulario con los datos de cada integrante.