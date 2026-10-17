El mensaje de resiliencia de Miel, cantante de Lomas de Zamora, en su nuevo videoclip

Miel nació y vive en Lomas de Zamora , tiene 27 años y hace más de una década que está vinculada a la música. Canta desde los 14 años, y además de desarrollar su carrera como artista, actualmente se dedica a dar clases de canto en su estudio en Budge donde tiene 35 alumnos.

Su nuevo videoclip tiene un componente especial: fue filmado en el Teatro Municipal de Lomas y contó con la participación de su banda y 25 coristas que forman parte de su escuela de canto. Ella empezó cantando cover y terminó por impulsarse a hacer su propia música desde hace tres años atrás.

Para la cantante llevar su música a un espacio de su propia ciudad era un deseo que tenía desde hacía tiempo. "Siempre quise hacer un videoclip en mi ciudad. Me parece que todavía hay talento en nuestro barrio y quería darle una alegría a los vecinos”, contó Miel .

El tema se llama Proverbios y está pensado como un "mensaje de esperanza, lucha y resiliencia". La canción propone mirar las experiencias difíciles como parte de la historia de cada persona y, a partir de ellas, encontrar fuerzas para seguir: "En recordatorio de que todo lo que vivimos hizo lo que hoy somos".

El tema se llama "Proverbios" y está pensado como un "mensaje de esperanza, lucha y resiliencia".

Miel explicó que el nombre lo eligió porque "significa consejos de vida y optó por poner una temática de flores porque siente que invita a la gente a que después del invierno puedan volver a florecer".

La cantante considera que la música puede tener un impacto que va más allá del entretenimiento. Desde su perspectiva, "hacer música sana significa llevar esperanza, ganas de vivir, abrazar a alguien con sus palabras, dar ánimo, consolar e incluso sanar corazones”.

"Quiero que el mundo sepa que mi música la puede escuchar cualquier persona, toda religión, toda edad, toda clase, toda raza. Porque amor, necesita todo el mundo", recalcó.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Coach vocal Miel (@zamar.canto) Da clases en Ingeniero Budge, Lomas de Zamora.

Música y acompañamiento a jóvenes

Además de su actividad como cantante y profesora de canto, Miel lleva adelante un proyecto llamado "Pulsión de vida", con el que busca brindar herramientas de prevención y acompañamiento frente a problemáticas como la depresión, los ataques de pánico, la ansiedad y el estrés.

Actualmente estudia para convertirse en psicóloga social y asegura que su trabajo con jóvenes reforzó su intención de usar la música como una herramienta para transmitir mensajes positivos: "No solamente quiero dar charlas, también ayudar desde mi música".

Su propuesta artística está atravesada por su fe cristiana y por la intención de transmitir un mensaje de amor y esperanza. Sin embargo, busca que sus canciones puedan llegar a personas de distintas edades y realidades: "entre medio de tantas malas noticias todavía hay esperanza, algunos jóvenes, todavía seguimos luchando por nuestros sueños y trabajando por ello, el mensaje principal es que hay esperanza".

Su producción busca dejar un mensaje sencillo: que atravesar momentos difíciles no significa que todo esté perdido. "No está todo perdido, podés salir adelante. Yo estuve en tu lugar, pasé por cosas muy difíciles, me levanté y hoy ayudo a personas como vos. Si yo pude, vos podés. Apoyate en las personas que te aman, buscá ayuda y salí adelante. No es tarde", concluyó.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Miel Ar (@miel.camilu) Participará de un evento multitudinario de cultura cristiana.

De Lomas de Zamora, al Obelisco

El vínculo de Miel con la música comenzó con su familia, sus padres escuchaban y bailaban estilos como el country, el rockabilly y el rock and roll, géneros que formaron parte de su infancia y que luego incorporó a su identidad artística.

Su recorrido artístico continúa con nuevos proyectos, el 12 de octubre participará de Experiencia Gospel en el Obelisco, un encuentro multitudinario de cultura cristiana. A las 12.55 subirá al escenario popular para compartir su música frente a cientos de personas que reunirá artistas, coros, bailarines y distintas expresiones de arte. La participación llega mientras trabaja en su cuarto videoclip, esta vez con una propuesta más dinámica y de estilo rockabilly.