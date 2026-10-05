Un lomense creó en Alemania su propio espacio para enseñar a bailar tango

En sus comienzos, el oriundo de Lomas se presentaba en todos los eventos de tango de Alemania.

"Sin buscarlo porque el tango lo encontró a él", Ángel Landro creó un espacio de milonga en Alemania. Él nació en Lomas , pero se radicó en Alemania, y sin ni siquiera proponérselo, se convirtió en bailarín y representó al país en cada evento. Hoy, a sus 67 años, organiza shows de tango. Ahora está con mucha expectativa porque tras una década va a volver al país.

En Alemania creó su propia milonga donde recibe a muchos artistas y músicos argentinos. Desde el año 1973 que Ángel vive en Alemania cuando se fue con sus padres, pero fue recién a fines de los '90 que el tango lo atrapó. A pesar de estar viviendo más años en el exterior que en Argentina, su vínculo con el país y con su gente siempre estuvieron muy presentes.

Por eso, en una fiesta que congregaba las diferentes culturas en Alemania, Ángel participó con otros argentinos. "Eran fines de los '90 cuando un 1° de mayo se organizó una especie de feria donde hicimos asado vestidos de gaucho y fue allí cuando una señora alemana que había visitado Buenos Aires nos invitó a bailar tango, pero ninguno de nosotros sabíamos bailar así que ella se sorprendió mucho y me pidió mi teléfono".

Esa misma señora alemana se volvió a comunicar para contarle que había invitado a Alemania a unos bailarines argentinos y quería que los ayude con el idioma porque tenían que dictar clases especiales. "Comencé así pero cuando arrancaban esos workshop y había como siempre más mujeres que hombres, me pedían que participe del baile y así fue que me fui metiendo de a poco", recordó sobre esos comienzos.

Pero sin duda que fue un maestro argentino de tango quien lo marcó para siempre. "Uno de esos bailarines que llegaban a Alemania decidió no volver a Argentina. Él era Benyi Darnó. Me dijo que no estaba bien económicamente en Buenos Aires y quería probar suerte, así que lo ayudé con un amigo a buscar un apartamento que tenía un salón grande donde comenzó a dictar clases", agregó.

De Lomas a llevar al tango a lo más alto

El negocio de las clases de tango de Darnó en Alemania comenzaron a crecer y le ofrecieron expandirse a un salón. Ángel siempre estuvo ahí ayudando a su maestro porque siempre había más mujeres que hombres en las prácticas. "Mi relación con el tango hasta ese entonces venía de la mano de mi papá que a él le gustaba mucho. Tocaba la guitarra y estaba en contacto con músicos que cantaban tango allá por el año '55", recalcó.

La relación y el trabajo junto a su maestro fue creciendo y hasta los viernes comenzaron a organizar milongas que las mantuvieron por dos o tres años aproximadamente, pero luego Darnó se enfermó. "Tenía cáncer de pulmón, así que yo junto a sus amigos nos encargamos de él porque su familia estaba en Argentina. Pero lo que más nos movilizó fue lo que nos dijo antes de fallecer: él pidió que siga lo que había iniciado: las clases, las milongas y así fue que cuando murió inauguramos 'Milonga tango Benyi'", señaló con emoción.

Como el proyecto requería de mucho compromiso, Ángel decidió estudiar con los mejores de Argentina, se preparó hasta poner su propia milonga en Alemania que mantiene hasta hoy y donde recibe a los músicos y artistas. "Todos los martes dicto clases desde las 19 a las 22. En su mayoría son alemanes porque a ellos les gusta mucho", confesó.

La llegada a Argentina

Sobre su llegada al país, anticipó que ya está invitado para participar en distintos lugares. "Me llamaron de Rosario, voy a estar en Palermo como DJ también porque me dedico a esa faceta", adelantó, y además contó que está con muchas ganas de visitar a todos sus parientes de Lomas. "Voy a visitar Lomas y tantos lugares de donde me llamen. Vamos a llevar shows porque me quedo del 1° de diciembre al 1° de febrero", contó.

Y agregó: "No veo la hora de llagar, de estar ahí, nunca me distancié de Argentina siempre estoy en permanente contacto porque siempre ame y soy argentino hasta la muerte".