Omar Plaini se presentará en las elecciones de Los Andes.

El presidente de Los Andes, Omar Plaini, confirmó este sábado que se presentará en las elecciones del próximo 13 de diciembre, en busca de su tercer mandato al frente del club. Con este anuncio, serán tres las listas que competirán en los comicios: Adrián Frangi y Jorge Rossi serán los otros candidatos.

En una conferencia realizada en el salón de prensa de la institución, el actual mandatario le puso fin a las especulaciones que circularon en las últimas semanas y confirmó que será uno de los postulantes en el acto eleccionario que se llevará a cabo en el colegio Ejército de Los Andes, asegurando la presencia del oficialismo en las urnas.

"Voy a presentarme como candidato en las próximas elecciones", aseguró Plaini durante un discurso en el que enumeró los logros de su gestión y también marcó los objetivos por cumplir en los próximos dos años.

El titular del sindicato de los Canillitas y exdiputado nacional comanda los destinos del club de Lomas de Zamora desde 2023 y ahora buscará un nuevo mandato, el tercero consecutivo, para consolidar su proyecto político. A fines de 2024, antes de consumarse el ascenso a la Primera Nacional, había sido reelecto a través de la confección de una lista de unidad y sin necesidad de ir a votación.

Omar Plaini, Adrián Frangi y Jorge Rossi competirán por la presidencia de Los Andes. ¿Cuándo se presentarán las listas para las elecciones en Los Andes? De acuerdo con lo que determinó la Junta Electoral, las diferentes agrupaciones deberán presentar la lista oficial el 30 de noviembre, entre las 17 y las 20 horas, en las oficinas del club para oficializar la nómina de candidatos en todas las categorías. Hasta el momento, serían tres las listas que competirán en los comicios: Omar Plaini irá por el oficialismo, Adrián Frangi será cabeza de lista por la agrupación Renovación Milrayitas Lomense y Jorge Rossi encabezará la nómina de Solo Los Andes.

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