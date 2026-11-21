La joven uruguaya Maite Fachola Salas quedó en el centro de la escena mediática luego de que salieron a la luz versiones que la señalan como supuesta la tercera en discordia en la separación entre Martita Fort y Juan Manuel Ramírez.

El romance entre la influencer y el empresario uruguayo, que había comenzado a mediados de 2026 tras un casting amoroso en el ciclo de streaming Blender, llegó a su fin en medio de versiones cruzadas.

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Maite Fachola es oriunda de Uruguay y tuvo un romance con Juan Manuel Ramírez en el pasado. Se desempeña como entrenadora personal, una actividad que constituye gran parte del contenido que comparte en sus redes sociales.

La gran mayoría de sus publicaciones está vinculada al mundo fitness, con sesiones de fotos realizadas en el gimnasio y registros de su propia rutina de entrenamiento.

También se suma posteos sobre la alimentación saludable y construyó un perfil digital enfocado en el bienestar físico, que combina el entrenamiento con pautas alimentarias dirigidas a sus seguidores.

En Instagram acumula 488 publicaciones, 134 mil seguidores, entre los que se encuentra Maxi el Brother y L-Gante.

En la descripción de esa cuenta, se presenta como “fitness coach” y hace referencia a su propio “Método Maite Fitness”, al que describe como una propuesta de “transformación real”. La bio del perfil incluye además la frase “entrená conmigo desde cualquier parte”, que remite a la posibilidad de seguir sus rutinas de manera remota.