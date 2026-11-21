La crisis institucional de Banfield atraviesa uno de sus momentos más delicados. Los problemas económicos dejaron de ser una preocupación exclusiva del fútbol profesional y hoy golpean a diferentes sectores de la institución: trabajadores, profesores, deportistas, docentes, alumnos y familias. Los reclamos se multiplican, las actividades se paralizan y la paciencia comienza a agotarse.

Uno de los focos del conflicto está en las disciplinas deportivas. Futsal, handball y vóley vienen atravesando medidas de fuerza por la falta de pago y los compromisos económicos incumplidos. En el caso del futsal, la Primera División llegó a realizar un paro de actividades.

En ese plano, Lucas Ríos, entrenador del equipo, manifestó su preocupación por el escenario que atraviesan los integrantes de la disciplina. En diálogo con Todo Banfield, cuestionó la falta de pagos y los reiterados compromisos que, según denunció, no se cumplieron. “Uno no puede prometer y prometer y después no cumplir. La gente tiene necesidad de comer y llegar a fin de mes”, expresó a pesar de que mantiene una buena relación con el presidente Matías Mariotto. Además, contó que una semana antes había recibido el compromiso de que se regularizarían los pagos, pero volvió a quedarse sin respuestas: “Me dieron su palabra y otra vez no se cumplió”.

La situación de los trabajadores del club tampoco encuentra una solución definitiva. A los atrasos salariales se suman los despidos que fueron denunciados como injustificados y que profundizaron el conflicto laboral. En mayo, la disputa llegó al Ministerio de Trabajo, que dictó la conciliación obligatoria y ordenó la reincorporación de ocho empleados mientras se buscaba una salida a los reclamos.

Tensión en el colegio de Banfield y reclamos de las familias

La crisis financiera también golpeó de lleno al Instituto Club Atlético Banfield. El cuerpo docente viene registrando serios retrasos en la liquidación de sus salarios —con pagos fraccionados y montos pendientes de meses anteriores—, lo que derivó en ceses de tareas y medidas de fuerza que afectaron el normal dictado de clases. Frente a este escenario, grupos de padres y familias de los alumnos se movilizaron hacia la Sede Social para exigir respuestas concretas a las autoridades y garantizar la continuidad educativa.

La conflictividad laboral no es nueva en este 2026. Durante el año, los empleados nucleados en UTEDYC y profesores de diversas disciplinas amateurs (como vóley y handball) protagonizaron distintas protestas por demoras en los depósitos salariales. El punto más álgido con el personal administrativo y de mantenimiento se produjo meses atrás, cuando tras una serie de despidos y reclamos salariales debió intervenir el Ministerio de Trabajo dictando la conciliación obligatoria para ordenar las reincorporaciones y encauzar la negociación.

Un escenario económico e institucional complejo

Detrás de cada medida de fuerza asoma el delicado cuadro financiero que enfrenta la comisión directiva encabezada por Matías Mariotto. En el fútbol profesional, el club volvió a acumular inhibiciones ante la FIFA por deudas impagas, lo que condiciona su margen de maniobra en el mercado de pases, al tiempo que se precipitó el fin de ciclo de Pedro Troglio en la dirección técnica.

Mientras los distintos sectores aguardan un cronograma de pagos real y cumplible, la incertidumbre domina el día a día en Peña y Arenales, donde socios, trabajadores y deportistas reclaman una salida urgente que devuelva la previsibilidad a la institución.