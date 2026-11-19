Salir campeón es a lo que aspiran todos los equipos, es el objetivo máximo a buscar, y ese logro es el que cumplió la categoría 2019 de Banfield Naranja , que tuvo una temporada brillante en el fútbol infantil y cerró el año coronándose campeona del Torneo Clausura de la división D de la Liga ADIJ .

Los chicos del Taladro tuvieron un desempeño sobresaliente a lo largo del 2026 y, en el último torneo de la temporada, fueron invencibles: culminaron invictos, con 15 victorias y un empate, y merecidamente alzaron el trofeo.

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El equipo campeón de Banfield , dirigido por los profesores Joel Curia y Sebastián Carrizo, está conformado por Stéfano “Tefa” Leta (arquero), Tomás Sánchez , Francisco Maidana Muscara , Santino Ruiz , Dante Rochero , Benjamín Mujica , Joaquín “Kiki” Galván , Indio Forzati y Matías Bargach Ignatti .

A pesar de sus grandes números, los chicos de esta categoría del Albiverde tuvieron que esperar hasta la última fecha para gritar campeón y lo consiguieron gracias al empate que lograron a poco del final del encuentro ante Banfield Verde. Ese gol desató la locura y el merecido festejo.

“Hubo festejos con bengalas de humo, espuma y redoblantes… Y les hicimos una remera que decía ‘Campeones 2026’ con el nombre de cada uno, unos sombreros, una bandera con la foto de ellos, los nombres y una estrella, y unas medallas en 3D”, comentó uno de los padres.

Los chicos le dieron una linda alegría a Banfield.

Los impactantes números de los pibes de Banfield

La categoría 2019 fue una justa campeona y sus números así lo reflejan. Y es que además de ganar 15 partidos y terminar invicta, fue el equipo más goleador del torneo (con 75 goles) y el que menos recibió contra su valla (apenas 8 en contra), con una impactante diferencia de +67.

A pesar de estos grandes logros como equipo, su entrenador Joel Curia ponderó lo “unido” que es el grupo como una de las principales virtudes tras la consagración. “Son un grupo muy lindo y se los ve muy unidos tanto dentro como fuera de la cancha, que es lo más importante”, destacó.

Y en esa línea, concluyó: “Todos tiran siempre para el mismo lado, juegan, se divierten… Tuvieron un año excelente y pelearon los dos torneos: fueron segundos en el Apertura y ahora coronaron con el título del Clausura, ganando casi todos los partidos. Es para felicitarlos”.