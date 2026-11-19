El defensor Nicolás Tagliafico , uno de los referentes de la Selección Argentina que cerró el año con los amistosos ante Uruguay y Costa Rica, rompió otro récord con la camiseta Albiceleste en esta segunda fecha FIFA post Mundial 2026 en los Estados Unidos, México y Canadá.

Tras cerrarse estos dos compromisos, el lateral izquierdo de Olympique Lyon se convirtió en el futbolista con más citaciones en el ciclo de Lionel Scaloni . Con 39 superó por una al volante Rodrigo De Paul y al central Nicolás Otamendi. Este último se retiró de la Selección Argentina , pero continúa jugando en River Plate. El jugador del Inter Miami no fue convocado para el cierre de temporada.

El 7 de septiembre de 2018, Lionel Scaloni hizo su debut como DT ante Guatemala (3-0), en Los Ángeles. Y Nicolás Tagliafico fue uno de los cuatro defensores junto a Renzo Saravia, Germán Pezzella y Ramiro Funes Mori. En ese tiempo, el oriundo de Rafael Calzada jugaba en el Ajax de Ámsterdam.

En el inicio del proceso incluso llevó la cinta de capitán. Su recorrido con la camiseta celeste y blanca, de todas maneras, comenzó con el estreno de Jorge Sampaoli , el 9 de junio de 2017, frente a Brasil (1-0), en Melbourne.

Nicolás Tagliafico, presente en la Selección Argentina.

Más de nueve años después, el futbolista formado en Banfield continúa siendo una fija en cada convocatoria y, a los 34 años, su presencia no deja de sorprender. Con la Selección Argentina lleva cuatro títulos: Copa América 2021 y 2024, Mundial de Qatar 2022 y Finalissima 2022.

En esta última fecha FIFA, Lionel Scaloni lo preservó en el partido contra Uruguay, pero ante Costa Rica reemplazó a Román Vega en el complemento.

Los números de Nicolás Tagliafico

En junio de 2026, tras el encuentro con Honduras, se convirtió en el lateral izquierdo con más presencias (76 en ese momento) en la historia de la Selección Argentina superando la marca que ostentaba Juan Pablo Sorín.

Campeón mundial en Qatar 2022.

Entre otros números estadísticos, disputó 85 partidos con la Albiceleste, fue titular en 72 y participó de 58 triunfos. Ocupa el 15º puesto entre los futbolistas con más participaciones en la historia del seleccionado argentino con 85. De los que ya no están en actividad figura a tres de Ariel Ortega y a seis de Diego Maradona, que son los más cercanos a igualar o superar en esa tabla.

Su presente en Francia con Lyon

Esta temporada en la Ligue 1, Nicolás Tagliafico reapareció como titular en la 10º fecha ante Brest, luego de perderse seis partidos entre el banco de suplentes (dos) y una lesión (cuatro) y reapareciendo unos minutos contra Angers, por lo que luchará por el puesto en el equipo del luso Jorge Maciel.

A pesar de que las últimas semanas se lo viene vinculando como posible refuerzo de Independiente o Boca Juniors en el próximo mercado de pases, la idea de Nicolás Tagliafico es quedarse un tiempo más en Europa.