El entrenador Pedro Troglio no continuaría en Banfield y su futuro estaría en Atlético Tucumán, rival directo del Taladro en la lucha por evitar el descenso, de cara a la temporada 2027 de la Liga Profesional .

Según informó el periodista Germán García Grova, el entrenador habría llegado a un acuerdo verbal con el Decano para tomar las riendas del primer equipo una vez que se desvincule de Banfield.

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El entrenador tiene vínculo con la entidad de Peña y Arenales hasta diciembre de este año, pero todo conduce a que su futuro estará en Tucumán.

En este contexto, para poder sumarse a Atlético Tucumán y empezar a trabajar de cara a lo que viene, el entrenador deberá sentarse a hablar con la dirigencia de Banfield para acordar una desvinculación de manera anticipada, teniendo en cuenta que sigue siendo empleado del club hasta el 31 de diciembre.

Por lo pronto, a la espera de confirmaciones, Troglio sigue estando a cargo del plantel profesional del Albiverde y comandará los entrenamientos hasta que los futbolistas entren de vacaciones, algo que está pactado para la primera semana de diciembre.

Banfield y la lista de los posibles reemplazantes

En medio de este panorama, empezaron a sonar algunos de los candidatos que podrían suceder a Pedro Troglio a partir de enero, todos con pasado en la institución y con sentido de pertenencia por los colores.

El nombre más fuerte es el de Julio Falcioni, quien es un emblema dentro de la institución, pero también suena con fuerza el de Nicolás Domingo, de buena campaña con Temperley a pesar de haber quedado eliminado en los octavos de final del Reducido de la Primera Nacional, y el último de la lista es Carlos Matheu, el menos identificado de los tres pero con pasado en el club.