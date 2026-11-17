Banfield se quedó sin objetivos esta temporada, pero el plantel no tiene descanso. Todavía bajo las órdenes de Pedro Troglio hasta que se defina su futuro, se entrena en el Campo de Deportes de Luis Guillón previo a las vacaciones para retomar en enero con vistas a un 2027 complicado con el descenso.

La Copa Argentina era lo último a lo que aspiraba Banfield , pero se topó con un Boca Juniors arrollador que lo goleó en Mendoza. La participación en este torneo que tapó la pobre campaña anual, sumado a que mantuvo la categoría, resultaron los hechos positivos dentro de un contexto atravesado por las enormes dificultades a nivel club que repercutieron en lo futbolístico.

No se clasificó a los playoffs del Torneo Clausura ni tampoco a copas internacionales. Es más, ni siquiera pudo pelearlo, no le dio la talla y dependió más del resto que de sí mismo.

Afuera de la definición por el título, la idea es que el plantel se entrene aproximadamente por espacio de dos semanas, hasta fines de noviembre o principios de diciembre, para luego entrar en período vacacional.

la dirigencia de Banfield deberá analizar varios contratos.

La primera semana de enero sería el regreso pautado a los entrenamientos, con los chequeos médicos correspondiente en primera instancia para luego sí comenzar con los trabajos y planificar la pretemporada y amistosos.

Con o sin Pedro Troglio al mando

El presidente Matías Mariotto tendrá que tomar decisiones fuertes: primero confirmar el entrenador para 2027, ya que Pedro Trogilo finaliza su contrato en diciembre y hoy por hoy está más afuera que adentro en la consideración de continuar. El desgaste con la dirigencia llegó a su punto límite.

Hay casi un decena de contratos de futbolistas que también acaban el próximo mes, muchos de ellos con nula participación en la temporada que finalizó para el Taladro. Además, muchos jugadores que mantienen vínculo más allá de 2026 tampoco tuvieron el rodaje esperado y su situación es una incógnita.

Pedro Troglio no continuaría en Banfield.

La restructuración del plantel será el mayor desafío de la dirigencia a cargo de Matías Mariotto. Tendrá que levantar las inhibiciones (Banfield es uno de los cinco clubes de Primera División) a tiempo para que no ocurra lo de los últimos mercados de pases: jugadores entrenando con la intriga de saber cuándo iban a ser utilizados por el cuerpo técnico, que después llevan fechas acomodándose y, por ende, no rinden lo que pueden perjudicando directamente al equipo.

Sacarle provecho al tiempo será clave. Cuanto más pase sin soluciones inmediatas, el proyecto no tendrá sustento. Con o sin Pedro Troglio, comienza una ardua tarea en busca de una refundación profunda.