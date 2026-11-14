El lamento de Pedro Troglio tras la eliminación de Banfield: "El primer gol condicionó todo"

Después de la eliminación de Banfield en la Copa Argentina , el entrenador Pedro Troglio analizó la derrota por 3-0 ante Boca Juniors y señaló que el gol que marcó Santiago Ascacibar en el cierre del primer tiempo fue determinante en el desarrollo del partido jugado en el estadio Malvinas Argentinas de Mendoza.

El DT del Taladro subrayó que ese tanto en el último minuto de la etapa inicial "condicionó" el trámite del complemento, instancia en la que el conjunto de Rodolfo Arruabarrena terminó de marcar la diferencia y se quedó con una contundente victoria para avanzar a la final de la edición 2026 del certamen federal.

"Creo que el gol en el final de la etapa inicial condicionó el complemento y ahí Boca jugó mucho mejor", remarcó el entrenador durante la conferencia de prensa que brindó una vez finalizado el encuentro.

Con el lindo tanto del ex-Estudiantes de La Plata, el Xeneize logró abrir el tanteador en el momento justo después de unos primeros 45 minutos en los que, según Troglio , Banfield había estado a la altura: "Hicimos un muy buen primer tiempo, en el que podríamos habernos ido en otra situación, ya sea ganando, empatando o hasta perdiendo, pero ese gol cambió todo", lamentó.

"Banfield hizo un muy buen primer tiempo", destacó Troglio.

Por eso, en el análisis general, el técnico de Banfield no ocultó su malestar y reconoció que se fue del estadio con "una disconformidad generalizada" por el resultado final del partido, en el que el equipo de Arruabarrena hizo valer su jerarquía en el segundo tiempo y transformó una apretada ventaja en una goleada contundente gracias a los goles de Sebastián Villa y Leandro Lozano. "Después del segundo gol (el que marcó el delantero colombiano), todo se hizo cuesta arriba", concluyó.

Banfield igualó su mejor actuación en la Copa Argentina

A pesar de la tristeza por el resultado, Banfield construyó una de sus mejores actuaciones en la Copa Argentina, ya que por segunda vez en su historia alcanzó las semifinales de esta competencia, un hito que solo había logrado en 2022 cuando cayó en la misma instancia contra Talleres de Córdoba.

En esta oportunidad, el equipo de Pedro Troglio dejó en el camino a Real Pilar, San Martín de Tucumán, Midland y Deportivo Riestra, pero cayó a un paso de la final ante un sólido Boca Juniors dirigido por Arruabarrena.