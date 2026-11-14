La fiesta de Banfield en Mendoza: así despidieron al plantel que enfrentará a Boca Juniors

Las calles de Mendoza se tiñeron de verde y blanco.

Los hinchas de Banfield armaron un banderazo en la puerta del hotel donde se aloja el plantel y les brindaron una fuerte muestra de apoyo a los futbolistas en la previa del duelo ante Boca Juniors por las semifinales de la Copa Argentina.

En sintonía con lo que había sucedido durante la madrugada de este sábado, un nutrido grupo de simpatizantes volvió a congregarse en el lugar donde se hospeda la delegación del Taladro y armó otra verdadera fiesta, haciéndose sentir en las calles mendocinas.

La convocatoria fue impulsada por el club a través de sus canales oficiales y, desde bien temprano, la familia banfileña comenzó a decir presente con un claro objetivo por delante: darle fuerzas al equipo de cara al trascendental partido ante el Xeneize.

De esta manera, con una gran concurrencia de hinchas de todas las edades, tiñeron de verde y blanco los alrededores de la concentración y se hicieron sentir con sus canciones, bombos y bengalas de humo para que los jugadores lleguen motivados al estadio Malvinas Argentinas.

Así fue la fiesta de Banfield en la puerta del hotel A dejar todo hoy, . pic.twitter.com/E1bQc9ZeRG — Club A. Banfield (@CAB_oficial) November 14, 2026 #Banfield La salida del micro hacia el estadio Malvinas Argentinas y la locura de toda la gente. https://t.co/Y9YGBy2vdp pic.twitter.com/rwu1xivcWR — Matias Colombo (@maticolombo_) November 14, 2026 Así se va Banfield al estadio para enfrentar a Boca por la semifinal de la Copa Argentina. pic.twitter.com/9z37pWhGQF — Pedro Facio (@soypedrofacio) November 14, 2026

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