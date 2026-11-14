sábado 14 de noviembre de 2026
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14 de noviembre de 2026
Ilusionados.

La fiesta de Banfield en Mendoza: así despidieron al plantel que enfrentará a Boca Juniors

Los hinchas de Banfield realizaron un banderazo en la puerta del hotel y armaron una verdedera fiesta cuando el plantel partió hacia el estadio.

Las calles de Mendoza se tiñeron de verde y blanco.

Las calles de Mendoza se tiñeron de verde y blanco.

Los hinchas de Banfield armaron un banderazo en la puerta del hotel donde se aloja el plantel y les brindaron una fuerte muestra de apoyo a los futbolistas en la previa del duelo ante Boca Juniors por las semifinales de la Copa Argentina.

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La convocatoria fue impulsada por el club a través de sus canales oficiales y, desde bien temprano, la familia banfileña comenzó a decir presente con un claro objetivo por delante: darle fuerzas al equipo de cara al trascendental partido ante el Xeneize.

De esta manera, con una gran concurrencia de hinchas de todas las edades, tiñeron de verde y blanco los alrededores de la concentración y se hicieron sentir con sus canciones, bombos y bengalas de humo para que los jugadores lleguen motivados al estadio Malvinas Argentinas.

Así fue la fiesta de Banfield en la puerta del hotel

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