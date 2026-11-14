Los partidos que marcaron a fuego la historia entre Banfield y Boca

Boca se impuso sobre Banfield en la final de la Copa Diego Maradona.

Banfield le ganó a Boca en La Bombonera en el 2022.

La alegría más grande de Banfield ante Boca en La Bombonera fue en el 2009.

Cuando Banfield y Boca se ven las caras, la estadística suele inclinarse con claridad hacia el lado de la Ribera. Sin embargo, el repaso por las páginas doradas de este enfrentamiento demuestra que, más allá de los números fríos, el cruce entre el Taladro y el Xeneize ha sido escenario de vueltas olímpicas inolvidables, goleadas y episodios que quedaron grabados en la memoria del fútbol argentino.

A lo largo de más de un siglo de historia, ambos clubes protagonizaron duelos de alto voltaje emocional. El cruce de este sábado, en el estadio Malvinas Argentinas de Mendoza, sumará otro capítulo a una historia que reúne goleadas, consagraciones y capítulos en modo película que trascendieron el resultado.

Preocupación. Banfield, el equipo con más penales en contra de la desde agosto del 2024

El Taladro celebró su primer campeonato de Primera División en La Bombonera y el Xeneize también aseguró títulos frente al conjunto del Sur. Entre esos festejos aparecen tardes de goles imposibles, jugadores históricos y una expulsión que quedó asociada para siempre a este enfrentamiento.

Pocos equipos pueden jactarse de haber dado su primera vuelta olímpica en Primera División en el estadio Alberto J. Armando. Banfield lo logró el 13 de diciembre de 2009, en una tarde cargada de dramatismo. El equipo conducido por Julio César Falcioni cayó 2-0 ante Boca con un doblete de Martín Palermo, resultado que obligaba a mirar de reojo lo que sucedía en Rosario. La derrota de Newell's frente a San Lorenzo desató la locura de los hinchas albiverdes en las bandejas superiores de La Bombonera, consagrando al Taladro como campeón del fútbol argentino por primera vez en su historia profesional.

La alegría más grande de Banfield ante Boca en La Bombonera fue en el 2009.

El fútbol siempre ofrece revanchas y el destino quiso que el propio Falcioni fuera el protagonista de la siguiente página grande entre ambos, pero desde el banco local. El 4 de diciembre de 2011, Boca recibió a Banfield con la chance de coronarse dos fechas antes del cierre del certamen. Con una actuación contundente, el Xeneize se impuso 3-0 gracias a dos goles de Darío Cvitanich —paradójicamente formado en la cantera banfileña— y otro de Diego Rivero. Aquella noche, Boca gritó campeón de manera invicta ante el mismo rival que había festejado en su casa dos años atrás.

Noche para el infarto entre Banfield y Boca por la Copa Diego Maradona

El 17 de enero de 2021, el estadio Bicentenario de San Juan albergó una de las finales más emocionantes de los últimos años. Parecía que Boca tenía el título en el bolsillo tras un verdadero golazo de Edwin Cardona desde afuera del área. Sin embargo, la expulsión de Emmanuel Mas complicó el cierre para los dirigidos por Miguel Ángel Russo. En la última jugada del tiempo adicionado, un cabezazo agónico de Luciano Lollo estampó el 1-1 para un Banfield comandado por Javier Sanguinetti. En la definición desde los doce pasos, el Xeneize no falló, se impuso 5-3 y levantó el trofeo.

Boca se impuso sobre Banfield en la final de la Copa Diego Maradona.

Golpe de autoridad de Banfield en La Bombonera

El 1 de julio de 2022, Banfield derrotó 3-0 a un Boca que presentó una formación alternativa pensando en los octavos de final de la Copa Libertadores. Con un primer tiempo arrollador, el conjunto del sur liquidó el pleito antes del descanso gracias a una tijera de Giuliano Galoppo y un doblete del juvenil Ramiro Enrique.

Banfield le ganó a Boca en La Bombonera en el 2022.

La primera estrella y las tardes de curiosidades

El recorrido histórico también guarda joyas de otras épocas y anécdotas particulares:

La Copa de Honor 1920: El 30 de enero de 1921 , en la cancha de Sportivo Barracas, Banfield venció 2-1 a Boca tras revertir la desventaja inicial con tantos de Adolfo López y Bernardo Pambrún, logrando así el primer título oficial de su historia en la era amateur.

El , en la cancha de Sportivo Barracas, Banfield venció a Boca tras revertir la desventaja inicial con tantos de Adolfo López y Bernardo Pambrún, logrando así el primer título oficial de su historia en la era amateur. Hazaña con diez hombres: El 4 de septiembre de 1994, el Banfield recién ascendido sorprendió al Boca de César Luis Menotti en La Bombonera ganando 2-1 . A pesar de sufrir la expulsión de Sanguinetti y el empate parcial de Alberto Márcico, una recordada corrida de Javier Zanetti asistió a un joven Julio Cruz para sellar el triunfo.

El 4 de septiembre de 1994, el Banfield recién ascendido sorprendió al Boca de César Luis Menotti en La Bombonera ganando . A pesar de sufrir la expulsión de Sanguinetti y el empate parcial de Alberto Márcico, una recordada corrida de Javier Zanetti asistió a un joven Julio Cruz para sellar el triunfo. La primera roja de Riquelme: El 28 de abril de 2002, Banfield ganó 1-0 en el Sur en un partido que quedó en los registros porque Juan Román Riquelme sufrió la primera expulsión de su carrera profesional tras reaccionar ante Fabián Santa Cruz. Un torneo antes, el 2 de diciembre de 2001, el arquero Cristian Lucchetti había sido el verdugo del Boca bicampeón de América al convertir de penal el 1-0 definitivo.

En total Banfield y Boca se enfrentaron en toda su historia en 120 oportunidades, el Taladro cosechó 24 triunfos, se registraron 24 igualdades y 72 victorias Xeneizes.