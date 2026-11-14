Metrogas controló la fuga de gas y los bomberos extinguieron el incendio tras la explosión en Escalada

La fuga del gas ya fue controlada y el fuego fue extinto.

La fuga de gas que provocó una explosión y un incendio de grandes dimensiones en Remedios de Escalada fue finalmente controlada durante la madrugada por Metrogas .

Según informó la Municipalidad de Lanús a traves de un comunicado, personal de la empresa logró interrumpir el suministro, y los bomberos extinguieron por completo las llamas.

Después de varias horas de trabajo, los equipos municipales comenzaron las tareas de evaluación de los daños ocasionados por el siniestro ocurrido en la intersección de Coronel Beltrán y Del Valle Iberlucea. Mientras tanto, el área de Desarrollo Social asiste a las familias que debieron abandonar sus viviendas y coordina el regreso paulatino a sus hogares.

Además, el Municipio indicó que el sector afectado continuará restringido al tránsito hasta que finalicen el diagnóstico y las tareas de limpieza.

El comunicado.

Investigación tras la explosión

En paralelo, avanza la investigación judicial para determinar cómo se desarrollaron los trabajos que terminaron con la rotura de un caño de la red de distribución de gas y qué responsabilidad tuvieron las empresas que intervinieron.

De acuerdo con la información oficial difundida inicialmente, una máquina dañó la cañería mientras se realizaban tareas de renovación de redes a cargo de MetroGAS. La explosión se produjo en la zona de Beltrán y Del Valle Iberlucea y obligó a desplegar un amplio operativo de emergencia, con participación de Bomberos, Defensa Civil, Salud, Desarrollo Social y Seguridad.

Bomberos trabajando en el lugar.

En su mensaje, la Municipalidad también agradeció la colaboración de los equipos de emergencia de distritos vecinos y de las instituciones que brindaron asistencia durante la evacuación. Entre ellas mencionó al Club Atlético Talleres, que cedió sus instalaciones para funcionar como centro de evacuados, además de grupos scout y la Parroquia Nuestra Señora de los Remedios.

El Municipio destacó también especialmente la colaboración de los vecinos y voluntarios que participaron del operativo.