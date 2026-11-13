Cortarán el gas en Remedios de Escalada para avanzar con el cierre del caño afectado.

Tras la explosión y el incendio registrados en Remedios de Escalada esta mañana, se prevé interrumpir el suministro de gas en toda la localidad para facilitar las tareas de reparación. La medida permitiría avanzar con el cierre del caño dañado, mientras continúa el operativo de emergencia en la zona.

El corte general del servicio de gas aparece como una medida necesaria para que los equipos técnicos puedan trabajar sobre la cañería afectada por la explosión ocurrida en el cruce de Beltrán e Iberlucea, en el partido de Lanús.

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La interrupción del suministro alcanzaría a gran parte de la localidad. El objetivo es generar las condiciones de seguridad necesarias para avanzar con el cierre del conducto y continuar con las tareas en el lugar.

El incidente se produjo durante trabajos de renovación de redes de distribución de gas. Según informó Metrogas, una máquina utilizada en esas tareas dañó uno de los caños y provocó la explosión.

Como consecuencia, se registraron 20 heridos, seis de ellos de gravedad. Además, un comercio quedó completamente destruido y debieron evacuarse viviendas linderas, un jardín de infantes y un geriátrico.

Mientras Bomberos y los equipos de emergencia continúan trabajando, los vecinos permanecen atentos a las novedades sobre el operativo. Algunas personas ya pudieron ingresar brevemente a sus casas, en grupos reducidos y bajo supervisión.