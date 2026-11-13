Scouts de Remedios de Escalada, claves en la asistencia durante el incendio

En Remedios de Escalada el fuego conmocionó a la comunidad.

En medio de la emergencia desatada por la explosión y el incendio en Remedios de Escalada , los grupos scouts de la zona tuvieron un rol fundamental en la asistencia a los vecinos. De manera espontánea, sus integrantes repartieron agua y habilitaron sus sedes como centros de evacuados.

La solidaridad también fue protagonista durante el operativo desplegado por la explosión y el incendio en Remedios de Escalada, partido de Lanús. Mientras los equipos de emergencia trabajaban para controlar las llamas y asistir a los heridos, dos grupos scouts de la localidad se pusieron a disposición de la comunidad.

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El Grupo Scout Nuestra Señora de los Remedios de Escalada y el Grupo Scouts San Martín organizaron una respuesta espontánea ante la situación. Además de colaborar con el reparto de agua para quienes se encontraban en la zona, ambos espacios abrieron sus puertas para funcionar como centros de evacuados.

La iniciativa permitió ofrecer un lugar de resguardo a los vecinos que debieron abandonar sus viviendas por el incendio, ocurrido en inmediaciones del cruce de Beltrán e Iberlucea.

Una respuesta comunitaria en medio de la emergencia

La intervención de los scouts se sumó al amplio operativo que involucró a Bomberos, Defensa Civil, personal de Seguridad y equipos de Salud del Municipio de Lanús, además de dotaciones de localidades cercanas.

El siniestro dejó un saldo de 21 personas heridas, cinco de ellas de gravedad. Los pacientes fueron trasladados al Hospital Evita, al Hospital Arturo Melo y a la Unidad Sanitaria Dr. Luis A. Máspero.

En ese contexto, la rápida organización de los grupos scouts permitió sumar asistencia desde la propia comunidad, con sus instalaciones a disposición de las personas afectadas por la emergencia.