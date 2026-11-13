viernes 13 de noviembre de 2026
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13 de noviembre de 2026
Más víctimas.

Nuevo ataque de la jauria: mordieron a un hombre que había salido a comprar en Llavallol

El hombre tiene 46 años y fue atacado por varios perros en la esquina de Coronel Pringles y Arabella. Vecinos acercaron a La Unión imágenes de las lesiones.

Las lesiones de la última víctima de la jauría.

Las lesiones de la última víctima de la jauría.

Un hombre de 46 años fue atacado por varios perros que lo mordieron en varias partes del cuerpo cuando había salido a comprar medicamentos para su madre, en Llavallol, durante un nuevo ataque de la jauría que tiene atemorizada a los vecinos.

El episodio ocurrió el pasado jueves por la tarde en la zona de Coronel Pringles y Arabella, donde el damnificado tuvo que correr y cayó al asfalto, lo que provocó más lastimaduras.

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La problemática de los ataques de perros callejeros comenzó hace meses. Sin embargo, estos animales no serían los mismos que en ocasiones anteriores mataron gatos y otras mascotas en Llavallol, Temperley y Turdera.

La preocupación crece porque las víctimas se siguen sumando y los habitantes de la zona reclaman medidas para evitar nuevas agresiones.

Denuncias contra la jauría

El antecedente de la jauría denunciada durante los últimos meses había generado una campaña de firmas y una presentación colectiva ante la UFI 6 de Lomas de Zamora, luego de reiterados ataques contra animales domésticos y personas.

Mientras tanto, las familias reclaman que se identifique a los responsables de los perros y que las autoridades adopten medidas para evitar nuevos ataques.

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