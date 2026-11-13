Nuevo ataque de la jauria: mordieron a un hombre que había salido a comprar en Llavallol

Un hombre de 46 años fue atacado por varios perros que lo mordieron en varias partes del cuerpo cuando había salido a comprar medicamentos para su madre, en Llavallol, durante un nuevo ataque de la jauría que tiene atemorizada a los vecinos.
El hombre tiene 46 años y fue atacado por varios perros en la esquina de Coronel Pringles y Arabella. Vecinos acercaron a La Unión imágenes de las lesiones.
Un hombre de 46 años fue atacado por varios perros que lo mordieron en varias partes del cuerpo cuando había salido a comprar medicamentos para su madre, en Llavallol, durante un nuevo ataque de la jauría que tiene atemorizada a los vecinos.
El episodio ocurrió el pasado jueves por la tarde en la zona de Coronel Pringles y Arabella, donde el damnificado tuvo que correr y cayó al asfalto, lo que provocó más lastimaduras.
El último hecho se suma a una serie de agresiones que fueron reportadas en los últimos días a La Unión, con diferentes testimonios, fotos y videos.
La problemática de los ataques de perros callejeros comenzó hace meses. Sin embargo, estos animales no serían los mismos que en ocasiones anteriores mataron gatos y otras mascotas en Llavallol, Temperley y Turdera.
La preocupación crece porque las víctimas se siguen sumando y los habitantes de la zona reclaman medidas para evitar nuevas agresiones.
El antecedente de la jauría denunciada durante los últimos meses había generado una campaña de firmas y una presentación colectiva ante la UFI 6 de Lomas de Zamora, luego de reiterados ataques contra animales domésticos y personas.
Mientras tanto, las familias reclaman que se identifique a los responsables de los perros y que las autoridades adopten medidas para evitar nuevos ataques.