Reapareció la jauria y mató a un gato en Llavallol: los vecinos temen por sus mascotas

El gato asesinado por la jauría que ataca en distintos barrios de Lomas de Zamora.

Cuando parecía que los ataques de la jauría que mataba mascotas de los vecinos de distintos barrios de Temperley , Turdera y Llavallol eran cosa del pasado, reaparecieron los perros asesinos y mataron a un gato, que no pudo sobrevivir a las graves heridas que le provocaron las mordidas.

La nueva aparición de los hechos fue alertada por una mujer que contó el hecho a través de una publicación compartida en su perfil de Facebook, donde expresó su tristeza por la muerte del felino, acompañadas de fotos de la pobre víctima.

"Estoy muy podrida de los dueños de la jauría asesina de animales de Llavallol. Anoche logré sacarles un perro de la boca que lo tironeaban entre todos, y se fueron persiguiéndolo y no pude alcanzarlos, y ahora paso por la plaza y destrozaron a este gatito. ¡Por el amor de Dios! ¿Hasta cuando?", escribió la testigo.

"Nadie hace nada, y encima la gente que deja salir a sus gatos. Estoy indignada", expresó la vecina sobre el nuevo ataque de los canes, que esta vez habría ocurrido en la Plaza Carlos Pellegrini.

FotoJet (9) Así encontraron al gato asesinado por la jauría en Llavallol.

La publicación se llenó de comentarios de personas que temen por sus mascotas.

Los otros ataques de la jauría

Durante varios meses, vecinos de Temperley, Turdera y Llavallol reportaron la presencia de un grupo de perros que "salen de noche" a cazar a otras mascotas, pero a pesar de los diferentes testimonios y las denuncias, nunca pudieron identíficar al dueño.

En las últimas semanas, la ausencia de los perros generó cierto alivio. Sin embargo, con la nueva aparición, volvió el temor por más ataques.

Vecinos estuvieron cara a cara con la jauría de perros que ataca de madrugada en Temperley y Turdera

En la mayoría de los casos, la jauría atacó gatos y perros. No obstante, en una oportunidad, una mujer contó a este medio que estuvo a punto de ser mordida por uno de ellos cuando sacaba la basura, en la vereda de su casa, en Turdera. Incluso llegaron a afirmar que eran "adiestrados".

Los testigos coincidieron que los ataques ocurrían de madrugada, con otro factor común: la mayoría de ellos se registraron "en la zona hospital Español, calles 25 de Mayo, San Isidro, Profesor Mariño, Pichincha, San Mateo, 9 de Julio, hasta Antártida Argentina".