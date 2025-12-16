Guillermina Valdés contó el accidente que tuvo cuando salió con un jugador

Guillermina Valdés habló de todo en el programa de Moria Casán, en El Trece , y no se guardó nada cuando la conductora la expuso por los hombres con los que salió, en especial por su romance con el futbolista Javier García.

“Vos tuviste tu tiempo de conocerte después de haberte separado de Marcelo Tinelli , pero te bajaste unos cuantos chabones”, lanzó Moria Casán, y agregó: “El jugador de fútbol, Maratea, Joaquín Furriel…”.

En referencia al futbolista Javier García, Guillermina Valdés contó que en su segunda cita se rompió la nariz en un intento por escapar de los medios y de las cámaras.

“Ya habían salido algunas fotos con él y yo estaba muy perseguida con la prensa, entonces bajé rápido del auto porque tenía miedo y estaba paranoica y me tragué un vidrio. Me rompí la nariz en mi segunda cita con él”, comentó, y le tiró un palito al deportista cuando reveló que él casi no la ayudó con el accidente.

Guillermina Valdés habló de todo con Moria Casán

La empresaria no dudó en hablar de Santi Maratea y dijo que su vínculo fue más afectivo que sexual: “Hubo un vínculo, sí, no lo voy a negar, pero fue más amoroso y de cierta hermandad”.

“No voy a decir mucho porque no está la otra persona, pero fue una cuestión de encontrarnos con situaciones de vida similares incluso en la infancia. Tuvimos vivencias parecidas y nos conmovimos mucho. Fue intenso, acá hubo algo”, reflexionó.

image Guillermina Valdés tuvo un romance con Javier García.

Guillermina Valdés cortó una relación de un año con el actor Joaquín Furriel. En el programa de Moria Casán confirmó que fue fundamentalmente por “cuestiones de agenda”.

“Estuvimos un año y fue una relación muy linda, aunque siento que no teníamos mucho que ver. Disfrutamos el tiempo juntos, pero yo tenía mi vida acá y él estaba con muchos viajes”, sostuvo.