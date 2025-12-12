Video: Martín Bossi descontroló la cocina el programa de Moria Casán

Moria Casán y el lomense Martín Bossi protagonizaron una desopilante escena en el programa de “La One” en El Trece , cuando el humorista se animó a cocinar junto a Valentina Salezzi, quien intentó enseñarle la clásica receta del budín “cuatro cuartos”.

Desde el comienzo de la divertida situación se armó un caos cuando Valentina Salezzi le dio a Martín Bossi la primera instrucción para una receta, pero todos se desbordó por completo.

Picante. Moria, sobre la transformación de Gimena Accardi: "De potranca a yegua"

“Me dijeron que sos bueno para romper los huevos”, le dijo señalándole la batidora. Confundido, el artista preguntó sin saber qué hacer: “¿Qué querés que haga?”, dijo.

“El huevo va adentro de la batidora Liliana. Si no tenés batidora, lo hacés a mano y hacés ejercicio”, explicó Valentina, mientras Moria Casán también intervino en la escena, ayudando al lomense.

Martín Bossi hizo de las suyas con Moria Casán

Después, la cocinera le consultó al humorista cuál era el plato favorito y él, concentrado por su rol, le contestó con humor. “Estoy trabajando, dejá de molestarme. Moria Casán, me estás apoyando, por favor", disparó el humorista y La One acotó: “Siempre la cocina es caos”, lanzó.

Mientras tanto Valentina intentaba seguir adelante con el budín: “Mo, mientras tanto lo vamos a desmoldar”, le pidió a Moria Casán quien se encargó de mostrar la preparación ya terminada en un molde con forma de castillo.

image Moria Casán y Martín Bossi, en El Trece.

De todos modos, la tranquilidad duró menos que un pestañeo y dn medio de la preparación del budín y con la mezcla a medio unir, la batidora comenzó a funcionar sola. Fue entonces que una nube de harina estalló en el aire, desatando la risotada en todo el estudio.

“No, cuidado. ¡Desenchúfenlo!“, gritó Martín Bossi al ver el caos. ”¿Qué hiciste, Martín?“, le dijeron entre risas. ”Vamos a un corte mejor", pidieron y cerraron la escena que armó el lomense.