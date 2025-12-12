viernes 12 de diciembre de 2025
Escribinos
12 de diciembre de 2025
¡Ups!

Video: Martín Bossi descontroló la cocina el programa de Moria Casán

El lomense Martín Bossi estuvo como invitado en el programa de Moría Casán en El Trece y generó un revuelo cuando intentó ayudar a preparar un budín.

Moria Casán y Martín Bossi, en acción.&nbsp;

Moria Casán y Martín Bossi, en acción. 

Moria Casán y el lomense Martín Bossi protagonizaron una desopilante escena en el programa de “La One” en El Trece, cuando el humorista se animó a cocinar junto a Valentina Salezzi, quien intentó enseñarle la clásica receta del budín “cuatro cuartos”.

Desde el comienzo de la divertida situación se armó un caos cuando Valentina Salezzi le dio a Martín Bossi la primera instrucción para una receta, pero todos se desbordó por completo.

Lee además
Martín Bossi y Laurita Fernández, en escena. 
¿Qué onda?

Qué pasa realmente entre Martín Bossi y Laurita Fernández

Moria Casán y Gimena Accardi hablaron de todo. 
Picante.

Moria, sobre la transformación de Gimena Accardi: "De potranca a yegua"

“Me dijeron que sos bueno para romper los huevos”, le dijo señalándole la batidora. Confundido, el artista preguntó sin saber qué hacer: “¿Qué querés que haga?”, dijo.

“El huevo va adentro de la batidora Liliana. Si no tenés batidora, lo hacés a mano y hacés ejercicio”, explicó Valentina, mientras Moria Casán también intervino en la escena, ayudando al lomense.

Embed

Martín Bossi hizo de las suyas con Moria Casán

Después, la cocinera le consultó al humorista cuál era el plato favorito y él, concentrado por su rol, le contestó con humor. “Estoy trabajando, dejá de molestarme. Moria Casán, me estás apoyando, por favor", disparó el humorista y La One acotó: “Siempre la cocina es caos”, lanzó.

Mientras tanto Valentina intentaba seguir adelante con el budín: “Mo, mientras tanto lo vamos a desmoldar”, le pidió a Moria Casán quien se encargó de mostrar la preparación ya terminada en un molde con forma de castillo.

image
Moria Casán y Martín Bossi, en El Trece.

Moria Casán y Martín Bossi, en El Trece.

De todos modos, la tranquilidad duró menos que un pestañeo y dn medio de la preparación del budín y con la mezcla a medio unir, la batidora comenzó a funcionar sola. Fue entonces que una nube de harina estalló en el aire, desatando la risotada en todo el estudio.

“No, cuidado. ¡Desenchúfenlo!“, gritó Martín Bossi al ver el caos. ”¿Qué hiciste, Martín?“, le dijeron entre risas. ”Vamos a un corte mejor", pidieron y cerraron la escena que armó el lomense.

Temas
Seguí leyendo

Qué pasa realmente entre Martín Bossi y Laurita Fernández

Moria, sobre la transformación de Gimena Accardi: "De potranca a yegua"

Las primeras imágenes de Cecilia Roth interpretando a Moria Casán

Maxi lanzó una teoría de Wanda sobre el dinero en MasterChef Celebrity

Dejá tu comentario

Lo que se lee ahora
La banda de Pablito Lescano repasará todos sus hits.
Recomendados.

Finde en Lomas: Pablo Lescano y Damas Gratis y toda la movida local

Por  Diario La Unión

Las más leídas

Te Puede Interesar

Moria Casán y Martín Bossi, en acción. 
¡Ups!

El video de Martín Bossi descontrolando la cocina el programa de Moria Casán