Ingrid Grudke contó cómo descubrió que su marido la engañaba con su sobrina

Ingrid Grudke se animó a relatar sin vueltas cómo descubrió que su marido la engañaba con su propia sobrina en una entrevista con Moria Casán en El Trece.
Ingrid Grudke estuvo como invitada en el programa de Moria Casán, en la pantalla de El Trece, y la modelo contó con lujo de detalles durante la entrevista cómo descubrió que su marido la estaba engañando con su propia sobrina.
“Bueno, él decía que era una pareja libre a todo el mundo que teníamos una pareja libre, pero yo no me enteré de parte de él”, dijo Indrid Grudke a Moria Casán.
Moria Casán pidió: “Vamos a contarle a la gente cómo nace esta historia. Sí. Porque todo hay que repetir, porque se sabe tu historia, que es brava. Pero hay mucha gente que recién de pronto se está incorporando y la señora tiene una historia bien dura y acá está estupenda porque ha salido de esa historia con lo que tuvo que duelar y pudo superar y acá sigue trabajando".
“Fue hace un año que, bueno, la esposa de mi sobrino, Santiago, el hijo más grande de mi hermana mayor. Ella se vino a trabajar con nosotros. Yo estaba asociada a Colantonio, mi ex, mi expareja. Estuve en pareja casi siete años. Y bueno, tuvieron una relación paralela a la mía. O sea, es como raro contarlo porque…”, arrancó Ingrid Grudke.
La conductora en El Trece recordó: “Creo que fue una amiga tuya que los vio fraleando y besándose en un ascensor que le sacó una foto, le hizo un video”.
“Primero fue en Posadas, el rumor empezó a crecer y una amiga que vivía en el mismo edificio donde yo vivía, en Villa Ángela, es uno de los edificios más lindos de Posadas, ellos entraban y salían como querían. Los chicos de seguridad…”, repasó.
“Fue muy soberbio el tema, porque creyeron que yo no iba a descubrirlos. Subestimaron nuestra intuición, digo nuestra, tanto de Santiago como la mía. Creyeron ‘estos dos buenudos no nos van a pescar nunca’”, reclamó Ingrid.
“Fue sencillo, cuando los descubrimos pedí ver la última conversación entre ellos y nunca ninguno de los dos se animó a darme la conversación, que en realidad fue mi prueba también, porque mi sobrino descubre el chat entre ellos dos en un momento que estábamos en mi casa, en Buenos Aires, con ella, porque ella viajaba mucho con nosotros por la empresa”.
“Ella era una mujer de la familia. Que él se haya metido con esa persona, con la esposa de mi sobrino, para toda mi familia fue una explosión, para mi mamá, para mi hermana, todos. No podíamos creer, porque vos podés ser infiel o podés tener tus cosas o un touch and go, o desliz, o equivocarte, llámalo como quieras, pero hacer una relación paralela, utilizarme para sus beneficios también dentro de la empresa. Es como toda una novela mexicana”, dijo.
Y contó cómo se enteró: “Primero, cuando mi amiga de Posadas, Nancy, me dijo ‘mira, yo no sé si esto es cierto’, llorando me lo dijo un día con una mateada, me dice ‘no sé si esto es cierto, pero el rumor acá en Posadas dicen que, bueno, que Andrea está con Martín, no sé si es cierto, yo no los vi, pero no me voy a aguantar si esto llega a ser cierto, yo no quiero ser cómplice de esto, quiero por lo menos que lo sepas’”.