miércoles 13 de mayo de 2026
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13 de mayo de 2026
Se pudrió todo.

Luis Ventura le contestó a Flor Peña sobre la filtración de su video íntimo

En medio de una fuerte polémica, Luis Ventura le respondió a Flor Peña por un video que salió a la luz hace más de una década y se hizo viral.

Cruce de Luis Ventura y Flor Peña.&nbsp;

Cruce de Luis Ventura y Flor Peña. 

En un fuerte ida y vuelta, Luis Ventura le respondió a Flor Peña, quien dijo que el presidente de Aptra debería pedirle perdón por decirle que “siga haciendo videos porno” y lo acusó de haber intentado comprar su video íntimo antes de que se viralizara en 2012.

En este contexto, Luis ventura se refirió a esas imágenes de Flor Peña y su exmarido, Mariano Otero, y contó cómo le llegó el material. “Llevame a la Justicia, si sospechás de mí”, le dijo.

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Al aire de A la tarde, en América, Luis Ventura deslizó que el problema viene hace más de diez años, cuando se filtró el video íntimo de la artista, después de que a él se lo ofrecieran a cambio de dinero.

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“Yo no me puse en comunicación con esta persona, a mí me llamaron y me ofrecieron el material por $10 mil. Yo no tenía esa plata, pero quería el material y que se comprometiera a que ese video no saliera. Ese fue el arreglo”, dijo.

Luis Ventura siguió cargando contra Flor Peña

Entonces Karina Mazzocco indagó: “¿Lo comprabas con la condición de la exclusividad?”. ”Compraba el material con la condición de dárselo a Florencia. ¿Por qué? A lo mejor no tenía mucha intimidad ni tenía mucha confianza, pero soy amigo de Javier Furgang, que estuvo muy vinculado a ella", aclaró.

Y continuó: “Entonces, yo pagué los 10, la mitad, y le dije que me lo guardara porque no quería tener algo que, si salía en otro lado, iba a quedar como que yo lo había subido”.

Luis Ventura
Luis Ventura contra Flor Peña.

Luis Ventura contra Flor Peña.

De todos modos, dijo que esa persona no cumplió su parte del trato: “Le dejé el dinero, me dejó un teléfono, pero a los tres días empecé a ver en las redes sociales el video por todos lados”.

A modo de cierre, sentenció: “Me parece que si Florencia tiene alguna duda, lo tiene que llevar a la Justicia”. “Te lo pido, por favor, Florencia, llevame a la Justicia si vos sospechas de mí”, concluyó.

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