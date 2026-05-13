Luis Ventura le contestó a Flor Peña sobre la filtración de su video íntimo

En un fuerte ida y vuelta, Luis Ventura le respondió a Flor Peña, quien dijo que el presidente de Aptra debería pedirle perdón por decirle que “siga haciendo videos porno” y lo acusó de haber intentado comprar su video íntimo antes de que se viralizara en 2012.

En este contexto, Luis ventura se refirió a esas imágenes de Flor Peña y su exmarido, Mariano Otero , y contó cómo le llegó el material. “Llevame a la Justicia, si sospechás de mí”, le dijo.

Al aire de A la tarde, en América, Luis Ventura deslizó que el problema viene hace más de diez años, cuando se filtró el video íntimo de la artista, después de que a él se lo ofrecieran a cambio de dinero.

“Yo no me puse en comunicación con esta persona, a mí me llamaron y me ofrecieron el material por $10 mil. Yo no tenía esa plata, pero quería el material y que se comprometiera a que ese video no saliera. Ese fue el arreglo”, dijo.

Luis Ventura siguió cargando contra Flor Peña

Entonces Karina Mazzocco indagó: “¿Lo comprabas con la condición de la exclusividad?”. ”Compraba el material con la condición de dárselo a Florencia. ¿Por qué? A lo mejor no tenía mucha intimidad ni tenía mucha confianza, pero soy amigo de Javier Furgang, que estuvo muy vinculado a ella", aclaró.

Y continuó: “Entonces, yo pagué los 10, la mitad, y le dije que me lo guardara porque no quería tener algo que, si salía en otro lado, iba a quedar como que yo lo había subido”.

Luis Ventura Luis Ventura contra Flor Peña.

De todos modos, dijo que esa persona no cumplió su parte del trato: “Le dejé el dinero, me dejó un teléfono, pero a los tres días empecé a ver en las redes sociales el video por todos lados”.

A modo de cierre, sentenció: “Me parece que si Florencia tiene alguna duda, lo tiene que llevar a la Justicia”. “Te lo pido, por favor, Florencia, llevame a la Justicia si vos sospechas de mí”, concluyó.